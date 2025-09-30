Da San Siro al Gewiss Stadium per Atalanta-Bruges: Jashari torna a vedere la sua ex squadra

Tra gli spalti del Gewiss Stadium per Atalanta-Club Brugge è presente un volto noto a tutti i tifosi del Milan: Ardon Jashari
La Serie A ormai, dopo la quinta giornata, si può dire archiviata. In attesa dei prossimi impegni in campionato, per alcune squadre italiane, invece, è arrivato il momento di pensare alla Champions League. Tra le mura del Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena Atalanta-Club Bruges e, tra gli spalti dello stadio nerazzurro è presente un ospite speciale. Ad assistere al match di Champions League c'è Ardon Jashari, ex centrocampista del Bruges ora in forza al Milan.
Atalanta-Brugge, ospite speciale allo stadio: Jashari in tribuna
—
Si tratta di un 'ritorno momentaneo alle origini', proprio perchè l'attuale centrocampista rossonero, in estate ha salutato i colori nerazzurri per approdare a Milano. Lo svizzero, attualmente ai box a causa di un brutto infortunio al perone rimediato in uno scontro di gioco in allenamento con Santiago Gimenez, ha deciso di assistere alla partita della sua ex squadra dal vivo, dimostrando di avere ancora un legame forte con i suoi ex compagni.