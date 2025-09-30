Da San Siro al Gewiss Stadium per Atalanta-Bruges: Jashari torna a vedere la sua ex squadra

La Serie A ormai, dopo la quinta giornata, si può dire archiviata. In attesa dei prossimi impegni in campionato, per alcune squadre italiane, invece, è arrivato il momento di pensare alla Champions League. Tra le mura del Gewiss Stadium di Bergamo sta andando in scena Atalanta-Club Bruges e, tra gli spalti dello stadio nerazzurro è presente un ospite speciale. Ad assistere al match di Champions League c'è Ardon Jashari, ex centrocampista del Bruges ora in forza al Milan.