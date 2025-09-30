Scossa Milan: San Siro va ai club. Rinnovo Pulisic? Le parole di Moretto, mentre Maignan…

Oggi, martedì 30 settembre 2025, vari siti online e quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlato del Milan dopo la vittoria conquistata in inferiorità numerica contro il Napoli di Conte. Non solo campionato. Sono arrivate anche delle novità riguardanti la situazione 'San Siro'. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>