Milan, Fofana: Allegri lo ha 'cambiato'. E' una sorpresa. L'ultimo passo ...

Il Milan ha iniziato molto bene la sua stagione con 6 vittorie in 7 partite stagionali contando anche la Coppa Italia. Dopo il 2-1 casalingo subito dalla Cremonese, la squadra di Allegri si è compattata subendo solo un gol: il rigore di De Bruyne contro il Napoli. Un grande merito va anche al lavoro che sta facendo il centrocampo del Milan: il reparto guidato da Modric e Rabiot sta facendo un grande filtro e la difesa riesce a chiudersi e a subire meno. Il terzo elemento del reparto rossonero è Fofana . Il centrocampista, arrivato dal Monaco la scorsa stagione, sta diventando il terzo perno fondamentale della mediana di Allegri.

Per Fofana 80 minuti in campo con un assist, 15 passaggi precisi e un contrasto. 3 palloni recuperati. Un duello vinto e 0 dribbling subiti. Anche il francese, dalla heatmap, ha giocato abbastanza basso a centrocampo, in protezione della difesa. Il francese ha cambiato ruolo con l'arrivo di Allegri in panchina: con Fonseca e Conceciao giocava perlopiù davanti alla difesa e aveva un compito molto complesso, ovvero quello di chiudere in difesa con tanti giocatori che spingevano in avanti e senza il supporto degli altri compagni del reparto. Con Allegri gioca mezzala a destra ed è più coperto visto che a sinistra c'è Rabiot che corre per 90 minuti, e al centro c'è Modric, che recupera palloni e fa un grande lavoro di filtro. Con questo sostegno, Fofana sta nettamente migliorando anche in altri fondamentali del ruolo.