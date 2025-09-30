Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Fofana è la vera sorpresa del centrocampo: Allegri lo ha ‘sbloccato’. Serve solamente …

ULTIME MILAN NEWS

Fofana è la vera sorpresa del centrocampo: Allegri lo ha ‘sbloccato’. Serve solamente …

Milan, Fofana: Allegri lo ha 'cambiato'. E' una sorpresa. L'ultimo passo ...
Milan, Fofana è la vera sorpresa del centrocampo rossonero. Massimiliano Allegri lo sta aiutando a fare anche lo step definitivo per diventare completo. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha iniziato molto bene la sua stagione con 6 vittorie in 7 partite stagionali contando anche la Coppa Italia. Dopo il 2-1 casalingo subito dalla Cremonese, la squadra di Allegri si è compattata subendo solo un gol: il rigore di De Bruyne contro il Napoli. Un grande merito va anche al lavoro che sta facendo il centrocampo del Milan: il reparto guidato da Modric e Rabiot sta facendo un grande filtro e la difesa riesce a chiudersi e a subire meno. Il terzo elemento del reparto rossonero è Fofana. Il centrocampista, arrivato dal Monaco la scorsa stagione, sta diventando il terzo perno fondamentale della mediana di Allegri.

Milan, Fofana un cambio radicale con Allegri: la vera sorpresa del centrocampo. Serve un ulteriore passo

—  

Ecco i numeri del centrocampista contro il Napoli grazie a Opta e Sofascore per Pianeta Milan.

Per Fofana 80 minuti in campo con un assist, 15 passaggi precisi e un contrasto. 3 palloni recuperati. Un duello vinto e 0 dribbling subiti. Anche il francese, dalla heatmap, ha giocato abbastanza basso a centrocampo, in protezione della difesa. Il francese ha cambiato ruolo con l'arrivo di Allegri in panchina: con Fonseca e Conceciao giocava perlopiù davanti alla difesa e aveva un compito molto complesso, ovvero quello di chiudere in difesa con tanti giocatori che spingevano in avanti e senza il supporto degli altri compagni del reparto. Con Allegri gioca mezzala a destra ed è più coperto visto che a sinistra c'è Rabiot che corre per 90 minuti, e al centro c'è Modric, che recupera palloni e fa un grande lavoro di filtro. Con questo sostegno, Fofana sta nettamente migliorando anche in altri fondamentali del ruolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan: un passo indietro, ma la fiducia resta intatta. Se la difesa sta giocando bene ...>>>

Milan, Fofana sta diventando sempre più costante negli inserimenti in area di rigore avversaria: contro il Napoli ha dimostrato di potere essere molto pericoloso sotto questo aspetto. Il tocco per Pulisic sul secondo gol rossonero è geniale. Serve solo un ulteriore passo per diventare completo: diventare più cinico sotto porta e sbagliare di meno. Allegri lo potrà aiutare anche sotto questo aspetto. Modric e Rabiot sono le sicurezze, Fofana è la sorpresa visto il cambio di ruolo e l'impatto che sta avendo in questa stagione.

Leggi anche
Capello: “Allegri crede molto in Leao. Ma di sicuro il portoghese dovrà dare di più. Ecco...
Estupinan: errori e passo indietro contro il Napoli. Ma se la difesa di Allegri subisce poco …

© RIPRODUZIONE RISERVATA