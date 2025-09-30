Milan, Capello: "Senza Leao, Giménez si è sacrificato molto. Ora ..."

"Allegri è primo e non ha praticamente ancora avuto Leao? Vero, ma forse anche per questo ha trovato subito equilibrio, con Santiago Giménez che si sacrifica molto in fase di non possesso. Se con il ritorno al 100% di Leao il Milan rischierà di perdere questo equilibrio? Da quel che so, Allegri crede molto in Leao e allora io non posso che fidarmi di Max. Di sicuro il portoghese dovrà dare di più rispetto a quanto ha dato in passato: il Milan oggi ha diversi leader e anche la concorrenza in attacco, con l’arrivo di Christopher Nkunku, non può permettere a Rafa di ciondolare come ogni tanto gli è capitato", le parole di Capello.