Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di Rafael Leao, appena rientrato dall'infortunio al polpaccio dopo quasi 45 giorni di stop. Ecco le sue dichiarazioni sul numero 10 milanista
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in maniera approfondita dei rossoneri di Massimiliano Allegri e di Luka Modrić in un suo intervento a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ma non soltanto. Ampio spazio, infatti, il tecnico di Pieris lo ha dedicato anche a Rafael Leao, tornato in campo dopo quasi 45 giorni dall'infortunio al polpaccio accusato a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari.

"Allegri è primo e non ha praticamente ancora avuto Leao? Vero, ma forse anche per questo ha trovato subito equilibrio, con Santiago Giménez che si sacrifica molto in fase di non possesso. Se con il ritorno al 100% di Leao il Milan rischierà di perdere questo equilibrio? Da quel che so, Allegri crede molto in Leao e allora io non posso che fidarmi di Max. Di sicuro il portoghese dovrà dare di più rispetto a quanto ha dato in passato: il Milan oggi ha diversi leader e anche la concorrenza in attacco, con l’arrivo di Christopher Nkunku, non può permettere a Rafa di ciondolare come ogni tanto gli è capitato", le parole di Capello.

L'allenatore friulano, poi, ha anche parlato della Juventus, prossimo avversario del Milan di Allegri in campionato. "I bianconeri sono più indietro rispetto al Milan, non hanno ancora un gioco definito, vivono delle fiammate di Kenan Yıldız e Francisco Conceição. In più, saranno reduci da una trasferta delicata in Champions League contro il Villarreal. Ma al di là del momento, alla Juve manca qualità e pensiero in mediana. Ecco, pure a Igor Tudor servirebbe un bel Modrić".

