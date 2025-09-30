Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Capello: “Milan, Modric domina in Serie A, è incredibile. Mi sembra anche che …”

ULTIME MILAN NEWS

Capello: “Milan, Modric domina in Serie A, è incredibile. Mi sembra anche che …”

Capello: 'Milan, Modric domina in Serie A, è incredibile. Mi sembra anche che ...'
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato di Luka Modric, centrocampista dei rossoneri di Massimiliano Allegri, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: prestazione sontuosa del 40enne croato anche contro il Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Fabio Capello non ha parlato soltanto del Milan, in generale, nel suo intervento odierno su 'La Gazzetta dello Sport', ma ha anche affrontato, in specifico riferimento a Milan-Napoli 2-1 di domenica scorsa, il tema del duello tra i due 'grandi vecchi' Luka Modric e Kevin De Bruyne. Vinto, anche secondo 'Don Fabio', dal 40enne croato sul 34enne belga.

Capello: "Milan, chi si immaginava questo Modric?"

—  

"Se De Bruyne ha perso il duello con Modric? Assolutamente. Modric domina in Serie A, mentre De Bruyne a 'San Siro' non ha dominato, anzi .... A me pare fatichi a trovare la posizione, passeggia per il campo senza dare l’impressione di sentirsi a suo agio. Poi chiaro, un paio di volte ti fa il passaggio che altri manco immaginano. Ma il suo impatto è molto estemporaneo", ha esordito Capello.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cassano stronca il Milan: "Non meritava di vincere, farà fatica. Quale gioco?". Su Allegri rincara la dose >>>

"Modric è incredibile. Che avesse qualità, visione di gioco e personalità lo davamo tutti per scontato: sono doni che non perdi con l’età. Chi, però, immaginava fosse ancora così straordinario dal punto di vista fisico? E poi, dopo aver vinto tutto a Madrid, Luka è ancora lì che si lancia in tackle e fa la corsa in più per difendere il vantaggio. È un campione e mi sembra senta e si giovi del peso della responsabilità di essere leader pure al Milan", ha chiosato il tecnico di Pieris sull'ex Real Madrid.

Leggi anche
Milan, il primo gol in Serie A di Camarda e quel derby con Pio Esposito che infiamma i tifosi
Ordine: “Ecco il vero cambiamento di Allegri”. Il ‘nuovo’ Pulisic e la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA