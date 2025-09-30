Pianeta Milan
Milan, il primo gol in Serie A di Camarda e quel derby con Pio Esposito che infiamma i tifosi

Francesco Camarda, 17enne attaccante di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce, ha segnato nel 2-2 dei salentini di Eusebio Di Francesco il suo primo gol nella massima serie. 'Rivalità' mediatica con Francesco Pio Esposito (Inter)
Daniele Triolo Redattore 

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce, ha trovato il primo gol in Serie A nell'ultimo weekend di campionato, nel 2-2 dei salentini di Eusebio Di Francesco contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un bel gol di testa, sul corner di Medon Berisha, per regalare al 94' il punto ai giallorossi.

Una rete celebrata, sui social, anche da Zlatan Ibrahimović, che ha pubblicato il messaggio che il 30 dicembre 2019 Camarda, allora poco più che bambino, gli inviò in privato su 'Instagram', ringraziandolo del suo ritorno in rossonero (Ibra tornò a giocare nel Milan da gennaio 2020) e ricordandogli come anche lui giocasse nel Milan, seppur nelle giovanili.

Milan, gol di Camarda: Ibra rivela la conversazione social

"Il mio nome è Francesco Camarda", concluse quel messaggio l'attuale numero 22 del Lecce e Ibra, ieri, ha chiuso il cerchio scrivendo: "Ora tutti conoscono il tuo nome, non soltanto io". I tifosi del Milan sono impazziti di gioia per la rete del ragazzo, amato e coccolato sin da quando ha iniziato ad affacciarsi, tra Milan Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra, nel calcio dei grandi.

Una speranza per il futuro: questo è quello che ogni sostenitore del Milan vede in Camarda che, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è andato in rete nella stessa giornata in cui ha trovato il primo gol nella massima serie anche Francesco Pio Esposito, classe 2005, il suo 'contraltare' con la maglia dell'Inter.

Non si possono paragonare lui e Pio Esposito: percorsi diversi

Camarda e Pio Esposito rappresentano l'avvenire di Milan e Inter, ma anche della Nazionale Italiana. Non si possono paragonare, va detto subito, perché i 3 anni i differenza, a quest'età, si sentono tutti. E anche perché vengono da un percorso diverso: Camarda, dopo un anno in Prima Squadra da comprimario, è alla sua prima vera esperienza lontano da casa a sgomitare per un posto da titolare.

Pio Esposito, invece, è tornato all'Inter, da terza-quarta punta del lotto dell'allenatore Cristian Chivu, dopo aver fatto due anni nello Spezia, in Serie B, di cui, il secondo, da vice-capocannoniere del campionato con 17 gol. Il derby tra i due, dunque, più che altro infiamma i tifosi ed è di carattere mediatico. Per il loro bene, meritano di crescere con calma e fiducia: le soddisfazioni, per entrambi, arriveranno.

