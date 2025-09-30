Milan, gol di Camarda: Ibra rivela la conversazione social — "Il mio nome è Francesco Camarda", concluse quel messaggio l'attuale numero 22 del Lecce e Ibra, ieri, ha chiuso il cerchio scrivendo: "Ora tutti conoscono il tuo nome, non soltanto io". I tifosi del Milan sono impazziti di gioia per la rete del ragazzo, amato e coccolato sin da quando ha iniziato ad affacciarsi, tra Milan Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra, nel calcio dei grandi.

Una speranza per il futuro: questo è quello che ogni sostenitore del Milan vede in Camarda che, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è andato in rete nella stessa giornata in cui ha trovato il primo gol nella massima serie anche Francesco Pio Esposito, classe 2005, il suo 'contraltare' con la maglia dell'Inter.

Non si possono paragonare lui e Pio Esposito: percorsi diversi — Camarda e Pio Esposito rappresentano l'avvenire di Milan e Inter, ma anche della Nazionale Italiana. Non si possono paragonare, va detto subito, perché i 3 anni i differenza, a quest'età, si sentono tutti. E anche perché vengono da un percorso diverso: Camarda, dopo un anno in Prima Squadra da comprimario, è alla sua prima vera esperienza lontano da casa a sgomitare per un posto da titolare.

Pio Esposito, invece, è tornato all'Inter, da terza-quarta punta del lotto dell'allenatore Cristian Chivu, dopo aver fatto due anni nello Spezia, in Serie B, di cui, il secondo, da vice-capocannoniere del campionato con 17 gol. Il derby tra i due, dunque, più che altro infiamma i tifosi ed è di carattere mediatico. Per il loro bene, meritano di crescere con calma e fiducia: le soddisfazioni, per entrambi, arriveranno.