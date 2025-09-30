Milan, senti Capello: "Lo spirito e la determinazione delle grandi"

"Ho voluto assistere a Milan-Napoli dal vivo per studiare bene le due squadre. In tv certe sfumature non le cogli. Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata", ha commentato Capello. Il quale, poi, ha proseguito così: "E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Luka Modric e Adrien Rabiot. Sono da esempio per i compagni e trascinano i tifosi. A proposito, tornando a cantare la curva, nella resistenza finale 'San Siro' ha dato una grande mano".