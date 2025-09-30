Capello ha quindi analizzato Milan-Napoli da un punto di vista prettamente più tattico. "Nel Milan, la capacità di ripartire con eccezionale velocità e qualità nel primo tempo, grazie anche a un Christian Pulisic impressionante. L’americano ha un grande pregio: che parta palla al piede o la passi, lo fa sempre in verticale. In più, vede la porta come pochi. Il Napoli, comunque, ha provato a fare la partita, ma la manovra degli azzurri era troppo lenta e il Milan si chiudeva sempre bene, approfittando poi degli spazi per far male in contropiede. Certo, anche le assenze nella formazione di Conte hanno avuto il loro peso".
"Estupinan? L'ecuadoriano è molto più bravo ad attaccare"—
La chiosa dedicata al punto debole della compagine rossonera. "Sul lato sinistro, con Pervis Estupinan, c’è ancora qualche apprensione dal punto di vista difensivo. L’ecuadoriano è molto più bravo ad attaccare".
