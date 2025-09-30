Il Napoli campione in carica è arrivato a San Siro da favorito. Il Milan - che già aveva fatto vedere ottime cose nelle scorse giornate - ha vinto la sfida con merito e ha agganciato i partenopei in cima alla classifica, al pari della Roma. Ora una domanda sorge spontanea: i rossoneri possono lottare per lo Scudetto? Forse è ancora prematuro dirlo, sicuramente però la squadra di Allegri ha dato segnali importanti. Sulle frequenze di 'TMW Radio' Fabiano Santacroce - ex giocatore del Napoli, ha commentato la sfida di domenica sera.