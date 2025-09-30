Il Napoli campione in carica è arrivato a San Siro da favorito. Il Milan - che già aveva fatto vedere ottime cose nelle scorse giornate - ha vinto la sfida con merito e ha agganciato i partenopei in cima alla classifica, al pari della Roma. Ora una domanda sorge spontanea: i rossoneri possono lottare per lo Scudetto? Forse è ancora prematuro dirlo, sicuramente però la squadra di Allegri ha dato segnali importanti. Sulle frequenze di 'TMW Radio' Fabiano Santacroce - ex giocatore del Napoli, ha commentato la sfida di domenica sera.
Santacroce: "Milan da Scudetto? E' presto per dirlo, perché qualche occasione l'ha concessa"
Milan-Napoli, il commento di Santacroce
Il commento di Santacroce a Milan-Napoli: "Si sono notate un po' di difficoltà in generale. Conte ha sempre fatto forza sulla fase difensiva, invece è venuta a mancare, soprattutto nel primo quarto d'ora pareva slegata. Ci sono dei limiti su cui lavorare. Milan da Scudetto? E' presto per dirlo, perché qualche occasione l'ha concessa. E' un campionato apertissimo".
