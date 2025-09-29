Ieri sera a San Siro è andata in scena Milan-Napoli. Si è trattato del primo big match in campionato per entrambe le squadre. I rossoneri hanno avuto la meglio sugli azzurri (2-1), dimostrando di poter lottare per le zone di vertice della classifica. Attualmente, le due squadre sono appaiate al primo posto, insieme alla Roma. Della squadra di Massimiliano Allegri ha stupito la grandissima solidità difensiva. Nonostante l'inferiorità numerica per più di mezz'ora nel corso del secondo tempo, la difesa del Milan non ha tremato e non ha permesso ai partenopei di pareggiare la sfida. Roberto Breda ha commentato la sfida in un'intervista per 'tuttomercatoweb.com'.