L'ex calciatore Massimo Orlando, a TMW Radio, ha parlato di Camarda, di Leao, di Pulisic, di Saelemaekers e non solo. Ecco il suo pensiero
Emiliano Guadagnoli
Cosa ci ha detto la partita tra Milan e Napoli? "Ci ha regalato un bel Milan, che può pensare a una stagione positiva dopo una anno difficilissimo. E' una squadra ben messa in campo, con Modric che la dirige. Funziona tutto bene, la difesa ora anche va, dopo un anno tribolato". Questo il parere dell'ex calciatore Massimo Orlando: "Pulisic meraviglioso, anche Leao avrà difficoltà a trovare posto in questo momento. Grande Saelemaekers, giocatore fondamentale. E' un Milan che può pensare a qualcosa d'importante", le sue parole a TMW Radio, durante Maracanà.

Orlando ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito: "Stiamo parlando di due giocatori potenzialmente forti. Dico Camarda, perché sono tre anni che vive con questo peso delle aspettative. E non è facile gestire una cosa del genere per un ragazzo, invece mi pare abbia personalità".

Orlando conclude apprezzando il gol del giovane attaccante con il Lecce: "Quello di ieri un gol veramente bello. Abbiamo due attaccanti forti, dopo anni di difficoltà".

