Cosa ci ha detto la partita tra Milan e Napoli ? "Ci ha regalato un bel Milan, che può pensare a una stagione positiva dopo una anno difficilissimo. E' una squadra ben messa in campo, con Modric che la dirige . Funziona tutto bene, la difesa ora anche va, dopo un anno tribolato". Questo il parere dell'ex calciatore Massimo Orlando : "Pulisic meraviglioso, anche Leao avrà difficoltà a trovare posto in questo momento. Grande Saelemaekers, giocatore fondamentale . E' un Milan che può pensare a qualcosa d'importante", le sue parole a TMW Radio, durante Maracanà.

Orlando: "Saelemaekers fondamentale. Leao avrà difficoltà. Camarda? Non facile gestire ..."

Orlando ha parlato anche di Francesco Camarda e Pio Esposito: "Stiamo parlando di due giocatori potenzialmente forti. Dico Camarda, perché sono tre anni che vive con questo peso delle aspettative. E non è facile gestire una cosa del genere per un ragazzo, invece mi pare abbia personalità".