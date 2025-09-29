Milan-Napoli 2-1, i rossoneri sorridono ancora una volta grazie a una bella vittoria in pieno stile Allegri: prima grande calcio, poi sofferenza in dieci, ma stoici a difendere il risultato. Sicuramente avrà esultato anche Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero che sta giocando in prestito con il Lecce. Proprio con i giallorossi, la punta ha trovato il suo primo gol in Serie A: una bellissima zuccata su corner con un ottimo movimento. Una rete pesantissima che ha permesso alla squadra di Di Francesco di trovare un punto in extremis. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA