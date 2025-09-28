Francesco Camarda ha appena fatto impazzire di gioia i tifosi del Lecce. Con il suo primo gol in Serie A ha pareggiato la sfida con il Bologna

Francesco Camarda ha fatto impazzire il 'Via del Mare'. Quando Lecce-Bologna si stava avviando verso la vittoria degli ospiti per 1-2, Camarda ha incornato in porta su calcio d'angolo di Berisha. È il primo gol in Serie A per l'ex attaccante del Milan, cresciuto nel settore giovanile rossonero.