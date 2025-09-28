Chissà se questo gol così importante possa far sì che Camarda trovi sempre più spazio al Lecce. In questo inizio di stagione, infatti, l'ex Milan sembra partito in seconda linea nelle gerarchie di Di Francesco. A Lecce, però, sembrano comunque puntarci tanto.
LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Milan-Napoli: Allegri punta su questa coppia in attacco. Conte ...>>>
In via Aldo Rossi si spera che Camarda faccia molto bene in modo da riaverlo tra un anno con una buona esperienza maturata nel suo primo campionato fisso in Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA