Lecce-Bologna: primo gol in Serie A di Camarda!
Francesco Camarda ha appena fatto impazzire di gioia i tifosi del Lecce. Con il suo primo gol in Serie A ha pareggiato la sfida con il Bologna
Francesco Camarda ha fatto impazzire il 'Via del Mare'. Quando Lecce-Bologna si stava avviando verso la vittoria degli ospiti per 1-2, Camarda ha incornato in porta su calcio d'angolo di Berisha. È il primo gol in Serie A per l'ex attaccante del Milan, cresciuto nel settore giovanile rossonero.

Lecce-Bologna 2-2, decisiva la rete di Camarda

Entrato nel corso del secondo tempo al posto di Stulic, Camarda ha ripagato la fiducia dell'allenatore Di Francesco. Il ragazzo classe 2008 ha esultato togliendosi la maglia, impazzendo di gioia per un gol così pesante sia per lui sia per la sua nuova squadra.

Chissà se questo gol così importante possa far sì che Camarda trovi sempre più spazio al Lecce. In questo inizio di stagione, infatti, l'ex Milan sembra partito in seconda linea nelle gerarchie di Di Francesco. A Lecce, però, sembrano comunque puntarci tanto.

In via Aldo Rossi si spera che Camarda faccia molto bene in modo da riaverlo tra un anno con una buona esperienza maturata nel suo primo campionato fisso in Serie A.

