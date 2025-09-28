Verso Milan-Napoli, Hernanes si è pronunciato a 'Vamos', programma di 'DAZN', sulla sua preferenza tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte

Il sabato di 'DAZN' è ormai accompagnato da 'Vamos', un programma in cui vengono commentate le partite del sabato di Serie A . Ieri è stato fatto anche l'avvicinamento al big match di stasera: Milan-Napoli (qui le probabili formazioni ). Nello studio dell'emittente televisiva c'era Hernanes , il quale è stato allenato da Massimiliano Allegri (appena tornato sulla panchina rossonera) alla Juventus . L'ex centrocampista brasiliano si è espresso sulla sua preferenza tra Allegri e Conte, gli allenatori delle due squadre che si affronteranno stasera a San Siro. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni.

Le parole di Hernanes: "Io di base preferisco l'eleganza che non la rabbia, l'intelligenza che non l'emozione (anche se servono tutte e due). E poi - come diceva Darwin - non vincono o sopravvivono i più potenti, ma quelli che si sanno adattare di più. Allegri è uno che sa che preparare bene le partite è fondamentale, però lui capisce l'attimo, il presente, e trasforma le partite con le sue mosse, con i suoi giocatori. Per questo sono allegriano".