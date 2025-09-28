Milan-Napoli sarà anche Allegri contro Conte (ecco le loro probabili scelte di formazione). Due tra i migliori allenatori del nostro calcio si incontrano per una sfida al vertice. Curiosamente, i due tecnici non si affrontano da moltissimo tempo, da ben 12 anni. L'ultima partita che ha visto di fronte una squadra di Allegri e una squadra di Conte è stata Juventus-Milan 3-2, risalente al 6 ottobre 2013. Nei giorni che hanno preceduto questo big match in tanti si sono chiesti chi sia meglio tra un allenatore e l'altro. Durante 'Vamos', programma del sabato di 'DAZN', Emanuele Giaccherini, il quale è stato allenato da entrambi, ha espresso la sua opinione. Di seguito, si riportano le sue parole.