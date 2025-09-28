Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Giaccherini: “Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro”

ULTIME MILAN NEWS

Giaccherini: “Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro”

Giaccherini: 'Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro'
Durante 'Vamos', programma di 'DAZN', Emanuele Giaccherini ha espresso la sua preferenza tra Conte e Allegri in vista di Milan-Napoli
Redazione PM

Milan-Napoli sarà anche Allegri contro Conte (ecco le loro probabili scelte di formazione). Due tra i migliori allenatori del nostro calcio si incontrano per una sfida al vertice. Curiosamente, i due tecnici non si affrontano da moltissimo tempo, da ben 12 anni. L'ultima partita che ha visto di fronte una squadra di Allegri e una squadra di Conte è stata Juventus-Milan 3-2, risalente al 6 ottobre 2013. Nei giorni che hanno preceduto questo big match in tanti si sono chiesti chi sia meglio tra un allenatore e l'altro. Durante 'Vamos', programma del sabato di 'DAZN', Emanuele Giaccherini, il quale è stato allenato da entrambi, ha espresso la sua opinione. Di seguito, si riportano le sue parole.

Allegri o Conte? Il parere di Giaccherini

—  

LEGGI ANCHE: Serie D, pagelle Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: Ibra, che ingresso! Applausi per Sia>>>

Le parole di Giaccherini: "Preferisco vincere le partite contando sul lavoro quotidiano, sull'allenamento, sul sacrificio, sul dettaglio. Al posto che vincere le partite dando più importanza a quello che fanno i giocatori in campo, gestendoli un po'. Sono io, contiano, che vado a ricercare quegli elementi sui dettagli La meticolosità nella preparazione della partita può battere la libertà che dai ai giocatori per giocarla".

Leggi anche
Milan, Allegri sceglie Nkunku? Ecco cosa ha chiesto a Gimenez. Pronto un rinnovo a sorpresa
Allegri rivela: ecco il vero impatto di Rabiot. E il francese ha già lanciato un chiaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA