Milan-Napoli sarà anche Allegri contro Conte (ecco le loro probabili scelte di formazione). Due tra i migliori allenatori del nostro calcio si incontrano per una sfida al vertice. Curiosamente, i due tecnici non si affrontano da moltissimo tempo, da ben 12 anni. L'ultima partita che ha visto di fronte una squadra di Allegri e una squadra di Conte è stata Juventus-Milan 3-2, risalente al 6 ottobre 2013. Nei giorni che hanno preceduto questo big match in tanti si sono chiesti chi sia meglio tra un allenatore e l'altro. Durante 'Vamos', programma del sabato di 'DAZN', Emanuele Giaccherini, il quale è stato allenato da entrambi, ha espresso la sua opinione. Di seguito, si riportano le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Giaccherini: “Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro”
ULTIME MILAN NEWS
Giaccherini: “Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro”
Durante 'Vamos', programma di 'DAZN', Emanuele Giaccherini ha espresso la sua preferenza tra Conte e Allegri in vista di Milan-Napoli
Allegri o Conte? Il parere di Giaccherini—
LEGGI ANCHE: Serie D, pagelle Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: Ibra, che ingresso! Applausi per Sia>>>
Le parole di Giaccherini: "Preferisco vincere le partite contando sul lavoro quotidiano, sull'allenamento, sul sacrificio, sul dettaglio. Al posto che vincere le partite dando più importanza a quello che fanno i giocatori in campo, gestendoli un po'. Sono io, contiano, che vado a ricercare quegli elementi sui dettagli La meticolosità nella preparazione della partita può battere la libertà che dai ai giocatori per giocarla".
© RIPRODUZIONE RISERVATA