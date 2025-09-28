Serie D, pagelle Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: Ibra, che ingresso! Applausi per Sia

Si è disputata, nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), la partita Milan Futuro-Scanzorosciate, valida per la 5^ giornata della Serie D 2025-2026. La Seconda Squadra dei rossoneri, affidata anche quest'anno alla conduzione tecnica di Massimo Oddo, ha vinto 3-0 con tre gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA