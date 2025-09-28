Milan-Napoli, Rabiot un chiaro messaggio. E quella frase di Allegri ...

Milan-Napoli potrebbe essere anche una partita decisa dai grandi giocatori a centrocampo di entrambe le compagini. Allegri non dovrebbe rinunciare a Modric e Rabiot, con Fofana che dovrebbe partire titolare a discapito di Loftus-Cheek. "La cosa importante che ha fatto la società, di cui sono contento, è l'arrivo al Milan di Rabiot ha alzato la competizione nel gruppo. Sono sei molto bravi, con caratteristiche diverse", questo il passaggio molto significativo della conferenza stampa di Allegri ieri a Milanello. E' chiaro che l'impatto del centrocampista francese sia stato fortissimo, fin dalla prima partita giocata con la maglia rossonera. Pochi allenamenti sulle gambe e subito titolare contro il Bologna. Con l'Udinese e il Lecce ha dominato e in più ha cementificato la zona sinistra del campo, dove il Milan, con il suo ingresso, non soffre più in difesa.