Milan-Napoli, Rabiot un chiaro messaggio. E quella frase di Allegri ...

Milan-Napoli, Rabiot potrebbe di nuovo essere fondamentale per Allegri. Ecco il suo messaggio verso la partita e le parole dell'allenatore. La nostra analisi
Milan-Napoli potrebbe essere anche una partita decisa dai grandi giocatori a centrocampo di entrambe le compagini. Allegri non dovrebbe rinunciare a Modric e Rabiot, con Fofana che dovrebbe partire titolare a discapito di Loftus-Cheek. "La cosa importante che ha fatto la società, di cui sono contento, è l'arrivo al Milan di Rabiot ha alzato la competizione nel gruppo. Sono sei molto bravi, con caratteristiche diverse", questo il passaggio molto significativo della conferenza stampa di Allegri ieri a Milanello. E' chiaro che l'impatto del centrocampista francese sia stato fortissimo, fin dalla prima partita giocata con la maglia rossonera. Pochi allenamenti sulle gambe e subito titolare contro il Bologna. Con l'Udinese e il Lecce ha dominato e in più ha cementificato la zona sinistra del campo, dove il Milan, con il suo ingresso, non soffre più in difesa.
Milan, Rabiot la chiave?
Le parole di Allegri manifestano una grande soddisfazione che va aldilà dell'impatto che ha avuto Rabiot sul campo: è inevitabile che i posti a centrocampo sono sempre di meno ed è inevitabile che tutti debbano crescere e aumentare il loro livello per potere giocare. E questo è un grande vantaggio per Ricci e Jashari che dovranno sudare e impegnarsi al massimo per avere minuti in campo. Facendo ciò, inevitabilmente, miglioreranno sempre di più e tutto questo va a vantaggio di Allegri e del Milan.