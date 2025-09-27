Milan, Allegri: 'Di Modric non se ne vedono più. L'arrivo di Rabiot ha ...'

Massimiliano Allegri ha parole al miele per Luka Modric: "Ha professionalità e umiltà. Bello vederlo giocare. Dispiace che al mondo, purtroppo, giocatori come Modric ce ne siano pochi". Poi aggiunge sempre sul centrocampista croato: "E' una roba che nel calcio non si vede più. Meno male che lo abbiamo noi. Sono giocatori affidabili ed è importante. Devi avere giocatori affidabili".