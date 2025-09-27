Milan, Allegri: 'Di Modric non se ne vedono più. L'arrivo di Rabiot ha ...'

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: parole al miele per Luka Modric. Poi l'impatto di Rabiot sul centrocampo del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri ha parole al miele per Luka Modric: "Ha professionalità e umiltà. Bello vederlo giocare. Dispiace che al mondo, purtroppo, giocatori come Modric ce ne siano pochi". Poi aggiunge sempre sul centrocampista croato: "E' una roba che nel calcio non si vede più. Meno male che lo abbiamo noi. Sono giocatori affidabili ed è importante. Devi avere giocatori affidabili".

Milan, Allegri su Rabiot e Modric

Non solo Modric, Massimiliano Allegri, nella conferenza alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato anche dell'importanza del colpo Rabiot per tutto il reparto: "La cosa importante che ha fatto la società, di cui sono contento, è l'arrivo di Rabiot che ha alzato la competizione nel gruppo. Sono sei molto bravi, con caratteristiche diverse".

Significativo il passaggio su Adrien Rabiot: sicuramente l'impatto del francese sul Milan è stato molto positivo, ma è davvero interessare capire cosa ne pensa Allegri. La prima risposta sul fatto che si sia alzata la competitività nel reparto da ancora più risalto all'acquisto dei rossoneri.

