La mano di Massimiliano Allegri sul Milan è già evidente. Questo, a livello di prestazioni in campo, è merito anche di Luka Modric e Adrien Rabiot. I due paiono proprio essere i trasmettitori del messaggio dell'allenatore a tutti gli altri compagni. La loro qualità e la loro leadership risulteranno fondamentali per cercare di portare in alto questo gruppo. L'impatto di Rabiot (autentico 'pupillo' del tecnico), in particolare, ha stupito tutti. Da che è arrivato, ha sempre giocato da titolare, non venendo mai sostituito. Ecco il commento di Fabio Capello a riguardo. L'ex allenatore ha parlato all'interno di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa).