Capello: “Rabiot è il giocatore che mi ha più impressionato in queste prime giornate”

Fabio Capello a 'La Gazzetta dello Sport ha comunicato il suo stupore per l'impatto di Adrien Rabiot con il Milan. Ecco che cosa ha detto
La mano di Massimiliano Allegri sul Milan è già evidente. Questo, a livello di prestazioni in campo, è merito anche di Luka Modric e Adrien Rabiot. I due paiono proprio essere i trasmettitori del messaggio dell'allenatore a tutti gli altri compagni. La loro qualità e la loro leadership risulteranno fondamentali per cercare di portare in alto questo gruppo. L'impatto di Rabiot (autentico 'pupillo' del tecnico), in particolare, ha stupito tutti. Da che è arrivato, ha sempre giocato da titolare, non venendo mai sostituito. Ecco il commento di Fabio Capello a riguardo. L'ex allenatore ha parlato all'interno di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa).

Su Allegri e il rapporto con Rabiot: "Ha svoltato. Rabiot è il giocatore che mi ha più impressionato in queste prime giornate: rabbioso, determinato, determinante. L’ho visto addirittura meglio di come era alla Juventus. E con un Rabiot così, tutto è più facile pure per un professore come Modric".

