Milan, Capello: 'Che Rabiot. Allegri contro Conte supersfida'. E su Leao ...

Il Milan è pronto per affrontare la capolista Napoli. I rossoneri, questa domenica, ospitano a San Siro la squadra di Antonio Conte. L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha presentato la grande sfida parlando in primis dei due allenatori, ovvero Allegri e proprio Conte: "Max contro Antonio, i due allenatori migliori in Italia oggi: sarà una supersfida. Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...", queste la parole di Capello a 'La Gazzetta dello Sport'.