Milan, Capello: 'Che Rabiot. Allegri contro Conte supersfida'. E su Leao ...

Il Milan è pronto per affrontare la capolista Napoli. I rossoneri, questa domenica, ospitano a San Siro la squadra di Antonio Conte. L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha presentato la grande sfida parlando in primis dei due allenatori, ovvero Allegri e proprio Conte: "Max contro Antonio, i due allenatori migliori in Italia oggi: sarà una supersfida. Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...", queste la parole di Capello a 'La Gazzetta dello Sport'.
PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Leao fa la differenza se focalizzato. Occhio all’effetto contrario. Rabiot meglio che …”
MILAN-NAPOLI
Capello: “Leao fa la differenza se focalizzato. Occhio all’effetto contrario. Rabiot meglio che …”
Fabio Capello, ex allenatore rossonero, parla di Milan-Napoli e in particolare della sfida tra Allegri e Conte in panchina. Non solo parole anche per Leao e Rabiot
Quali sono i loro punti di forza? Capello risponde così: "Avere le idee chiare. Sia Conte che Allegri hanno sempre in mano le loro squadre, pur non tenendo moduli fissi. Entrambi sanno essere flessibili, adattarsi al materiale a disposizione, senza pregiudizi tattici da talebani del pallone. Sono eccezionali nel dare una organizzazione e a riconoscere i calciatori. Anche quando devono farsi comprare i giocatori sul mercato". PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA