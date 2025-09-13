Milan, Capello: “Un grande handicap e un problema”. Ecco di cosa si tratta

"Il Milan mi è sembrato la Nazionale in certi momenti contro Israele". Lo storico allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato così della sua ex squadra in una lunga intervista a Sky Sport. Capello continua e parla di pericolo per la difesa rossonera ogni qual volta c'è un pallone in area di rigore. Compito di Allegri quello di metterci una pezza e migliorare. Il Milan avrebbe voluto chiudere per un difensore esperto negli ultimi giorni di mercato, ma Akanji (uno degli obiettivi), è andato all'Inter. Capello commenta: "Era un giocatore che sarebbe stato fondamentale per la difesa". PROSSIMA SCHEDA