Milan-Napoli è anche Allegri contro Conte. Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha dato il suo parere sui due allenatori

Fabio Capello è stato un grandissimo allenatore, capace di vincere tanto con squadre diverse. Lo si ricorda, ad esempio, sulle panchine di Milan, Real Madrid e Roma. Con quest'ultima ha vinto lo Scudetto, impresa mai più ripetuta da nessun altro tecnico dopo di lui. Chi meglio di lui è dunque titolato per commentare una sfida tra grandi allenatori. In questo caso, ci si riferisce a Milan-Napoli, in programma domenica sera a San Siro. 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Capello (qui l'intervista completa), ponendogli alcune domande sulla sfida tra Allegri e Conte.