Capello su Allegri e Conte: 'A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...'
Milan-Napoli è anche Allegri contro Conte. Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha dato il suo parere sui due allenatori
Fabio Capello è stato un grandissimo allenatore, capace di vincere tanto con squadre diverse. Lo si ricorda, ad esempio, sulle panchine di Milan, Real Madrid e Roma. Con quest'ultima ha vinto lo Scudetto, impresa mai più ripetuta da nessun altro tecnico dopo di lui. Chi meglio di lui è dunque titolato per commentare una sfida tra grandi allenatori. In questo caso, ci si riferisce a Milan-Napoli, in programma domenica sera a San Siro. 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Capello (qui l'intervista completa), ponendogli alcune domande sulla sfida tra Allegri e Conte.

Milan-Napoli è Allegri contro Conte: "Max contro Antonio, i due allenatori migliori in Italia oggi: sarà una supersfida. Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi...".

Quali sono i loro punti di forza? "Avere le idee chiare. Sia Conte che Allegri hanno sempre in mano le loro squadre, pur non tenendo moduli fissi. Entrambi sanno essere flessibili, adattarsi al materiale a disposizione, senza pregiudizi tattici da talebani del pallone. Sono eccezionali nel dare una organizzazione e a riconoscere i calciatori. Anche quando devono farsi comprare i giocatori sul mercato".

E infine: "Differenze tra Allegri e Conte? Il modo di comunicare all’esterno. Entrambi hanno personalità e sanno essere sempre molto diretti, ma Max è più aziendalista e composto, mentre Antonio tende a lamentarsi di più, anche puntando il dito contro la società".

