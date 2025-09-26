Luka Modric si è già preso il Milan. In campionato Allegri lo ha sempre schierato, affidando alla sua classe e alla sua leadership le chiavi della squadra. Sebbene abbia 40 anni, il campione croato sta dimostrando una forma fisica eccellente e i ritmi della Serie A paiono ampiamente sostenibili per uno come lui, abituato a giocare ai massimi livelli. Del croato ha parlato anche Adriano Galliani all'interno di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa). Allo storico dirigente rossonero - che ha da poco salutato il Monza - è stato chiesto se Modric sia un rimpianto. Il Milan, infatti, avrebbe potuto acquistarlo ai tempi del Tottenham, per esempio. Ecco la sua risposta.