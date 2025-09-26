Milan, Di Stefano: 'Allegri leader a Milanello. Comanda lui'. La frase che ...

Il giornalista conclude con una rivelazione importante: "Allegri è il leader massimo a Milanello: decide e comanda lui. Un aneddoto, al primo allenamento del primo giorno di raduno, ha riunito la squadra e tutti i dipendenti di Milanello e disse: 'Io sono il primo a ridere e scherzare ma vi chiedo serietà durante gli allenamenti, massima puntualità e sudare la maglia anche in allenamento'".