Milan, Di Stefano: 'Allegri leader a Milanello. Comanda lui'. La frase che ...

Peppe Di Stefano giornalista di Sky Sport 24 inviato a Milanello ha parlato del grandissimo impatto di Massimiliano Allegri sul Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan è stato totalmente ribaltato da Max Allegri. Il tecnico ha cambiato il ritmo a Milanello e soprattutto in campo, ridando delle certezze. Ha semplificato il mondo Milan". Queste le parole di Peppe Di Stefano giornalista di Sky Sport 24 inviato al centro sportivo rossonero di Milanello.

Di Stefano continua: "È tornata una cultura del lavoro che sembrava persa. Alla fine i risultati sono arrivati subito: quello che fa più felice il mondo Milan non sono le cinque vittorie in stagione ma che la squadra ha ripreso consapevolezza di quello che era".

Il giornalista conclude con una rivelazione importante: "Allegri è il leader massimo a Milanello: decide e comanda lui. Un aneddoto, al primo allenamento del primo giorno di raduno, ha riunito la squadra e tutti i dipendenti di Milanello e disse: 'Io sono il primo a ridere e scherzare ma vi chiedo serietà durante gli allenamenti, massima puntualità e sudare la maglia anche in allenamento'".

