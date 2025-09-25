Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile”. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?

Due immagini potentissime che ci dicono quanto il Milan sia cambiato (anche con Allegri) | Editoriale
"Una scelta difficile - ha spiegato Galliani - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".
Si parla molto, nell'ultimo periodo, di un suo possibile ritorno al Milan, con un ruolo istituzionale ancora da chiarire. Vedremo se sarà effettivamente così.
