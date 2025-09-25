Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile”. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?

ULTIME MILAN NEWS

Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile”. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?

Galliani lascia il Monza: 'Scelta difficile'. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?
Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha comunicato il suo addio al Monza - dove ha ricoperto la carica di amministratore delegato - dopo il cambio di proprietà del club brianzolo. Si parla già da un po' di un suo ritorno nel club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

La Fininvest, che qualche anno fa aveva rilevato il Monza, grazie all'interesse di Silvio Berlusconi e che era riuscita a far approdare la squadra brianzola per più anni consecutivi in Serie A, ha venduto il club a Beckett Layne Ventures, un fondo statunitense. Cessione ufficiale, sancita da una nota emessa in giornata dagli acquirenti di BLV.

Monza, Galliani saluta: "Lascio massima libertà a nuova proprietà e management"

—  

Beckett Layne Ventures ha salutato, nel suo comunicato di ingresso nel Monza, Adriano Galliani, che ha fin qui ricoperto la carica di amministratore delegato della società. BLV gli aveva proposto il ruolo di Presidente, ma Galliani ha rifiutato. Motivo? Lo ha spiegato lo stesso dirigente in questa nota.

LEGGI ANCHE

"Una scelta difficile - ha spiegato Galliani - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".

LEGGI ANCHE: Modric vs De Bruyne: il confronto tra due maestri del centrocampo >>>

Si parla molto, nell'ultimo periodo, di un suo possibile ritorno al Milan, con un ruolo istituzionale ancora da chiarire. Vedremo se sarà effettivamente così.

Leggi anche
Monza, ufficiale il cambio di proprietà: Fininvest cede a Beckett Layne Ventures
Oggi Rabiot incontrerà i tifosi al Flagship Store di via Dante. Ecco quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA