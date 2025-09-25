Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile”. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha comunicato il suo addio al Monza - dove ha ricoperto la carica di amministratore delegato - dopo il cambio di proprietà del club brianzolo. Si parla già da un po' di un suo ritorno nel club rossonero

La Fininvest , che qualche anno fa aveva rilevato il Monza , grazie all'interesse di Silvio Berlusconi e che era riuscita a far approdare la squadra brianzola per più anni consecutivi in Serie A , ha venduto il club a Beckett Layne Ventures , un fondo statunitense. Cessione ufficiale, sancita da una nota emessa in giornata dagli acquirenti di BLV.

Monza, Galliani saluta: "Lascio massima libertà a nuova proprietà e management"

Beckett Layne Ventures ha salutato, nel suo comunicato di ingresso nel Monza, Adriano Galliani, che ha fin qui ricoperto la carica di amministratore delegato della società. BLV gli aveva proposto il ruolo di Presidente, ma Galliani ha rifiutato. Motivo? Lo ha spiegato lo stesso dirigente in questa nota.