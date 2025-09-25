"L'età è solo un numero" ha scritto Luka Modric qualche settimana fa, in occasione del suo quarantesimo compleanno. Questo discorso non vale solo per lui. E per chi altro? Certamente per Kevin De Bruyne, l'acquisto in vetrina del calciomercato estivo del Napoli. Il belga è più giovane del croato - ha 34 anni - ma, come lui, è maestro del centrocampo e vuole prendere presto le chiavi della squadra di Antonio Conte. Quest'ultimo e Massimiliano Allegri si stanno affidando ai loro due campioni con continuità. È infatti difficile anche solo pensare di tenere fuori dal campo due campioni del genere. All'immensa classe e qualità di cui sono dotati aggiungono carisma e leadership, doti fondamentali all'interno di squadre che vogliono puntare a vincere. Domenica sera i due si affronteranno per la prima volta in Serie A: Milan-Napoli si annuncia scoppiettante anche per il confronto tra questi due. 'La Gazzetta dello Sport' di oggi analizza differenze e punti in comune di Modric e De Bruyne.