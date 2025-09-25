I numeri di gol e assist in carriera, infatti, indicano che sia De Bruyne il più prolifico. Modric ha sempre avuto altre doti: è un costruttore di gioco a tutto campo ed è un facilitatore della manovra per la propria squadra. Inoltre, è davvero difficile toglierli la palla. Controllo e protezione sono due fondamentali eccellenti del Pallone d'Oro 2018.
Un ultima differenza riguarda i trofei vinti. Modric è più titolato. Il suo palmares al Real Madrid, d'altronde, fa rabbrividire chiunque. Tuttavia, ciò non toglie nulla a tutte le vittorie di De Bruyne, collezionate soprattutto in maglia City, alla corte del suo maestro Pep Guardiola.
Modric e De Bruyne, le somiglianze—
Ciò che li accomuna più di tutto è la visione. La loro qualità nei piedi e, ancora di più, la loro intelligenza calcistica permettono loro di vedere in anticipo quello che succede sul rettangolo verde. La regia e la facilità nell'assist sono caratteristiche appartenenti a entrambi. I compagni di Modric quanto i compagni di De Bruyne dovranno abituarsi al loro genio, alle loro giocate difficili da comprendere di primo acchito.
