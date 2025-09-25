Quante soluzioni in attacco! Nkunku e Leao pronti a essere protagonisti

Rafa, però, resta un giocatore troppo importante per immaginarselo fuori dal campo. Idealmente, dovrebbe essere lui la prima punta titolare, al posto di Santiago Gimenez. Dietro di lui, invece, agirà presumibilmente con costanza Christian Pulisic, che ha iniziato alla grande la stagione.
E Nkunku? Il suo esordio da titolare contro il Lecce lascia ben sperare. Il francese è un attaccante forte, che si esprime al meglio nel ruolo di seconda punta. Inizialmente il tecnico lo userà come arma letale a gara in corso. Tuttavia, non è da escludere che, prima o poi, possa diventare titolare. Allegri, infatti, potrebbe decidere chi dei suoi quattro giocatori offensivi schierare dal primo minuto, di partita in partita, a seconda del loro stato di forma.
