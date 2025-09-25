Quante soluzioni in attacco! Nkunku e Leao pronti a essere protagonisti

Christopher Nkunku ha appena esordito da titolare a San Siro. Difficile immaginare esordio migliore: 3-0 al Lecce, passaggio del turno e gol in sforbiciata. E si potrebbe anche aggiungere l'espulsione di Siebert provocata proprio da lui. Dopo due ingressi in campo nel secondo tempo, per spezzoni di partita, l'ex Chelsea sembra stia ritrovando una condizione fisica migliore. Questa è un'ottima notizia per Massimiliano Allegri, che da ora in poi avrà l'imbarazzo della scelta in attacco. Bisogna infatti considerare anche che Rafael Leao è ormai prossimo al rientro in campo. Lo riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.