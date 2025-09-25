Pianeta Milan
Quante soluzioni in attacco! Nkunku e Leao pronti a essere protagonisti

Con il rientro di Leao e il miglioramento di condizione per Nkunku Allegri ha ora molte soluzioni per l'attacco del suo Milan. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport'
Christopher Nkunku ha appena esordito da titolare a San Siro. Difficile immaginare esordio migliore: 3-0 al Lecce, passaggio del turno e gol in sforbiciata. E si potrebbe anche aggiungere l'espulsione di Siebert provocata proprio da lui. Dopo due ingressi in campo nel secondo tempo, per spezzoni di partita, l'ex Chelsea sembra stia ritrovando una condizione fisica migliore. Questa è un'ottima notizia per Massimiliano Allegri, che da ora in poi avrà l'imbarazzo della scelta in attacco. Bisogna infatti considerare anche che Rafael Leao è ormai prossimo al rientro in campo. Lo riferisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

Nkunku e Leao pronti a giocarsi una maglia da titolare

Leao ritorna oggi ad allenarsi dopo 39 giorni di assenza per infortunio. Per fortuna del Milan, la sua assenza - stranamente - non si è troppo sentita. Massimiliano Allegri è riuscito a dare pericolosità offensiva alla squadra anche senza il portoghese.

Rafa, però, resta un giocatore troppo importante per immaginarselo fuori dal campo. Idealmente, dovrebbe essere lui la prima punta titolare, al posto di Santiago Gimenez. Dietro di lui, invece, agirà presumibilmente con costanza Christian Pulisic, che ha iniziato alla grande la stagione.

E Nkunku? Il suo esordio da titolare contro il Lecce lascia ben sperare. Il francese è un attaccante forte, che si esprime al meglio nel ruolo di seconda punta. Inizialmente il tecnico lo userà come arma letale a gara in corso. Tuttavia, non è da escludere che, prima o poi, possa diventare titolare. Allegri, infatti, potrebbe decidere chi dei suoi quattro giocatori offensivi schierare dal primo minuto, di partita in partita, a seconda del loro stato di forma.

