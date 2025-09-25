Christian Pulisic ha iniziato alla grande questa stagione al Milan. Nonostante alcuni problemi fisici, i suoi numeri sono pazzeschi
Chi è stato più decisivo di Christian Pulisic nelle ultime due stagioni al Milan? Difficile fare un nome diverso da quello dello statunitense. Arrivato dal Chelsea per una ventina di milioni come giocatore sì talentuoso, ma anche discontinuo, Pulisic sta dimostrando una continuità impressionante. È ciò che sta dicendo anche questo inizio di stagione. Nonostante alcuni problemi fisici, il numero 11 rossonero sta collezionando numeri da capogiro nelle ultime partite. Lo riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.
Pulisic al centro del Milan
—
In poco tempo Pulisic ha conquistato Allegri e il suo staff, impressionati dalla qualità di questo ragazzo. Le sue prestazioni in questo inizio di stagione, d'altronde, stanno impressionando un po' tutti. Sono già 5 le reti siglate tra campionato e Coppa Italia. Tali marcature portano il conto totale dei suoi gol in rossonero a 37 in 106 partite.