Christian Pulisic ha iniziato alla grande questa stagione al Milan. Nonostante alcuni problemi fisici, i suoi numeri sono pazzeschi

Chi è stato più decisivo di Christian Pulisic nelle ultime due stagioni al Milan? Difficile fare un nome diverso da quello dello statunitense. Arrivato dal Chelsea per una ventina di milioni come giocatore sì talentuoso, ma anche discontinuo, Pulisic sta dimostrando una continuità impressionante. È ciò che sta dicendo anche questo inizio di stagione. Nonostante alcuni problemi fisici, il numero 11 rossonero sta collezionando numeri da capogiro nelle ultime partite. Lo riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.