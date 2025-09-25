In panchina con il Napoli, titolare contro la Juventus—
Chiaramente, ha sottolineato la 'rosea', non da titolare, ma per la panchina. Pronto a entrare a partita in corso, magari con la difesa degli azzurri di Antonio Conte più stanca. Tornerebbe poi titolare in Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, stessa ora, all'Allianz Stadium di Torino. Leao si era infortunato (elongazione del soleo del polpaccio) lo scorso 17 agosto in Milan-Bari di Coppa Italia: da allora, non ha più messo piede in campo, saltando 5 partite tra campionato e coppa nazionale.
