Milan, Leao atteso oggi in gruppo: disponibile per la sfida di domenica contro il Napoli
Rafael Leao, attaccante rossonero classe 1999, dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Napoli di domenica sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Le ultime sulle condizioni fisiche del portoghese da 'La Gazzetta dello Sport'
Marco Landucci, vice allenatore del Milan, nel post-partita dell'ultima sfida di Coppa Italia contro il Lecce, interrogato sulle condizioni fisiche di Rafael Leao, aveva detto: «Credo che giovedì Rafa sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi penso che sarà a disposizione per domenica».

Milan, oggi Leao tornerà ad allenarsi con il gruppo

Pertanto, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenamento odierno del Milan dirà se sarà davvero così. Leao è atteso al lavoro con il gruppo, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri. Se anche domani e nella rifinitura di sabato, poi, offrirà le giuste garanzie fisiche, come tutto lascia credere, il numero 10 portoghese sarà disponibile per Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro'.

In panchina con il Napoli, titolare contro la Juventus

Chiaramente, ha sottolineato la 'rosea', non da titolare, ma per la panchina. Pronto a entrare a partita in corso, magari con la difesa degli azzurri di Antonio Conte più stanca. Tornerebbe poi titolare in Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, stessa ora, all'Allianz Stadium di Torino. Leao si era infortunato (elongazione del soleo del polpaccio) lo scorso 17 agosto in Milan-Bari di Coppa Italia: da allora, non ha più messo piede in campo, saltando 5 partite tra campionato e coppa nazionale.

