Il Milan aveva iniziato il campionato male, perdendo in casa (1-2) contro la Cremonese; poi, però, dopo la chiusura del calciomercato estivo, l'allenatore Massimiliano Allegri è riuscito a dare una sterzata al rendimento dei suoi ragazzi, che hanno vinto tre partite consecutive. Contro Lecce (2-0), Bologna (1-0) e Udinese (3-0), per giunta senza subire gol. Nel mezzo, anche il passaggio del turno in Coppa Italia, ancora contro il Lecce (3-0). Questo Milan, dunque, è da Scudetto? Diciamo che, molto probabilmente, manca ancora qualcosa per poterlo definire così. PROSSIMA SCHEDA