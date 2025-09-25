Si parla, poi, della bella vittoria della Roma sul campo del Nizza nella prima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Un 2-1 esterno firmato dalle reti di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. Stasera, alle ore 21:00, sarà invece di scena il Bologna in casa degli inglesi dell'Aston Villa.
Si è giocato, però, anche in Coppa Italia: Parma-Spezia e Verona-Venezia decise ai calci di rigore, con la qualificazione di ducali e lagunari, mentre il Como si è sbarazzato del Sassuolo con un netto 3-0. In alto, sotto la testata, la presentazione di Torino-Pisa di questa sera, ore 21:00.
Una partita che il Toro di Marco Baroni deve vincere per riscattare il crollo in campionato contro l'Atalanta, ma lo farà con il secondo anello della Curva Maratona vuoto. Polemica, in casa Napoli, per l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno: l'ex granata starà fuori un mese e salterà la sfida di domenica sera in campionato in casa del Milan.
