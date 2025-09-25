Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Milinkovic-Savic tappa il buco a centrocampo”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Milinkovic-Savic tappa il buco a centrocampo”

Prima pagina Tuttosport: 'Juventus, Milinkovic-Savic tappa il buco a centrocampo'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come la Juventus - resasi conto del gap a centrocampo rispetto alle altre big del campionato - voglia tornare su Sergej Milinković-Savić, classe 1995, ex Lazio e attualmente all'Al-Hilal, nella Saudi Pro League, per rinforzarsi nella sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 25 settembre 2025

Si parla, poi, della bella vittoria della Roma sul campo del Nizza nella prima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. Un 2-1 esterno firmato dalle reti di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. Stasera, alle ore 21:00, sarà invece di scena il Bologna in casa degli inglesi dell'Aston Villa.

Si è giocato, però, anche in Coppa Italia: Parma-Spezia e Verona-Venezia decise ai calci di rigore, con la qualificazione di ducali e lagunari, mentre il Como si è sbarazzato del Sassuolo con un netto 3-0. In alto, sotto la testata, la presentazione di Torino-Pisa di questa sera, ore 21:00.

Una partita che il Toro di Marco Baroni deve vincere per riscattare il crollo in campionato contro l'Atalanta, ma lo farà con il secondo anello della Curva Maratona vuoto. Polemica, in casa Napoli, per l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno: l'ex granata starà fuori un mese e salterà la sfida di domenica sera in campionato in casa del Milan.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Napoli a San Siro, Leao c’è. Buongiorno...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Napoli, Modric e De Bruyne nemici geniali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA