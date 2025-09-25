Si parla, poi, della bella vittoria della Roma sul campo del Nizza nella prima giornata della Fase Campionato dell' Europa League 2025-2026 . Un 2-1 esterno firmato dalle reti di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini . Stasera, alle ore 21:00 , sarà invece di scena il Bologna in casa degli inglesi dell' Aston Villa .

Si è giocato, però, anche in Coppa Italia: Parma-Spezia e Verona-Venezia decise ai calci di rigore, con la qualificazione di ducali e lagunari, mentre il Como si è sbarazzato del Sassuolo con un netto 3-0. In alto, sotto la testata, la presentazione di Torino-Pisa di questa sera, ore 21:00.