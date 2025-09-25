Spazio, poi, alle partite disputatesi ieri. In Europa League, vittoria della Roma sul campo del Nizza, per 2-1, grazie ai gol di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. In Coppa Italia, invece, avanti ai rigori Parma e Venezia, tris del Como contro il Sassuolo: stasera in campo Torino-Pisa.
In alto, sotto la testata, si introduce Milan-Napoli, big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, con la sfida tra i due 'grandi vecchi', Luka Modrić e Kevin De Bruyne. Recupererà, nella fila rossonere, Rafael Leão, che andrà in panchina. K.o., invece, in quelle azzurre, Alessandro Buongiorno. Nel frattempo, lo stadio di 'San Siro' è bocciato per gli Europei 2032. A Milano serve uno stadio nuovo.
