La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle tante analogie tra Cristian Chivu e Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. Dal modulo ai giocatori, il nuovo tecnico non cambia rispetto al suo predecessore. Davide Frattesi e tutti i nuovi acquisti fuori, ma la classifica piange.

Spazio, poi, alle partite disputatesi ieri. In Europa League, vittoria della Roma sul campo del Nizza, per 2-1, grazie ai gol di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. In Coppa Italia, invece, avanti ai rigori Parma e Venezia, tris del Como contro il Sassuolo: stasera in campo Torino-Pisa.

In alto, sotto la testata, si introduce Milan-Napoli, big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, con la sfida tra i due 'grandi vecchi', Luka Modrić e Kevin De Bruyne. Recupererà, nella fila rossonere, Rafael Leão, che andrà in panchina. K.o., invece, in quelle azzurre, Alessandro Buongiorno. Nel frattempo, lo stadio di 'San Siro' è bocciato per gli Europei 2032. A Milano serve uno stadio nuovo.

