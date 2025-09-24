PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Coppa Italia, Milan agli ottavi: finalmente Giménez! Nkunku e Pulisic incantano tutti

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025: passato il turno in Coppa Italia, con tutto l'attacco protagonista della sfida contro il Lecce a 'San Siro'. Tre gol splendidi
Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno fatto il loro dovere in Coppa Italia e ora possono guardare con maggior fiducia agli impegni che verranno nelle prossime settimane in campionato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

