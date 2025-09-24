Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno fatto il loro dovere in Coppa Italia e ora possono guardare con maggior fiducia agli impegni che verranno nelle prossime settimane in campionato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
Coppa Italia, Milan agli ottavi: finalmente Giménez! Nkunku e Pulisic incantano tutti
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025: passato il turno in Coppa Italia, con tutto l'attacco protagonista della sfida contro il Lecce a 'San Siro'. Tre gol splendidi