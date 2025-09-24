Vernazza: “Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo. Allegri sa come…”

Archiviate la vittorie in campionato e Coppa Italia, avvenute rispettivamente contro Udinese e Lecce, il Milan torna al lavoro per preparare il prossimo grande impegno: la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica. Il big match, che sarà il primo della stagione per i ragazzi di Allegri, andrà in scena domenica alle ore 20:45 tra le suggestive mura di San Siro. Una delle domande che ha colpito i vari opinionisti fino ad adesso è: il centrocampo del Milan può competere contro quello del Napoli? A parlare della sfida è stato Sebastiano Vernazza, che si è espresso così su gazzetta.it: