Vernazza: “Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo. Allegri sa come…”

Sebastiano Vernazza, noto giornalista, ha parlato su Gazzetta.it del big match tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte
Archiviate la vittorie in campionato e Coppa Italia, avvenute rispettivamente contro Udinese e Lecce, il Milan torna al lavoro per preparare il prossimo grande impegno: la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica. Il big match, che sarà il primo della stagione per i ragazzi di Allegri, andrà in scena domenica alle ore 20:45 tra le suggestive mura di San Siro. Una delle domande che ha colpito i vari opinionisti fino ad adesso è: il centrocampo del Milan può competere contro quello del Napoli? A parlare della sfida è stato Sebastiano Vernazza, che si è espresso così su gazzetta.it:

"Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo, il punto di forza degli azzurri, perché non ci sono dubbi sul fatto che la mediana di Conte sia la migliore della Serie A. Non è poca cosa questa vicinanza con il Napoli a centrocampo"

Milan-Napoli, parla Vernazza

Secondo Vernazza, il Milan riuscirà a competere con uno dei punti di forza della squadra di Conte. Va ricordato che, quest'anno, il centrocampo rossonero è molto affollato: sono 8 i giocatori presenti in questo reparto. Tanti i nomi nuovi, ma tante anche le vecchie conoscenze: Modric, Ricci, Rabiot e Jashari le new entry, Saelemaekers, Fofana, Pulisic e Loftus-Cheek 'i pilastri'. Con Jashari out per infortunio, Allegri dovrà gestire nel migliore dei modi le sue risorse.

LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Dopo il Napoli, il prossimo big match sarà contro la Juventus di Tudor. Un primo vero e proprio banco di prova in chiave scudetto per Allegri: "Questi scontri diretti ci diranno una prima verità sulla consistenza della squadra di Allegri e che ne accresceranno o sminuiranno le possibilità scudetto. Di sicuro Allegri sa come si fa a vincere uno scudetto. Tra gli inseguitori del Napoli, Allegri è l’unico che li ha vinti".

