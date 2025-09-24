Vernazza: “Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo. Allegri sa come…”

Milan-Napoli, parla Vernazza—
Secondo Vernazza, il Milan riuscirà a competere con uno dei punti di forza della squadra di Conte. Va ricordato che, quest'anno, il centrocampo rossonero è molto affollato: sono 8 i giocatori presenti in questo reparto. Tanti i nomi nuovi, ma tante anche le vecchie conoscenze: Modric, Ricci, Rabiot e Jashari le new entry, Saelemaekers, Fofana, Pulisic e Loftus-Cheek 'i pilastri'. Con Jashari out per infortunio, Allegri dovrà gestire nel migliore dei modi le sue risorse.
Dopo il Napoli, il prossimo big match sarà contro la Juventus di Tudor. Un primo vero e proprio banco di prova in chiave scudetto per Allegri: "Questi scontri diretti ci diranno una prima verità sulla consistenza della squadra di Allegri e che ne accresceranno o sminuiranno le possibilità scudetto. Di sicuro Allegri sa come si fa a vincere uno scudetto. Tra gli inseguitori del Napoli, Allegri è l’unico che li ha vinti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA