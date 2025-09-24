Uno splendido modo di farsi perdonare il palo colto, da distanza ravvicinata, nella prima frazione di gioco, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nkunku, poi, ha chiesto il cambio verso metà ripresa, sostituito da Christian Pulisic , che ha siglato la terza rete dei rossoneri.

L'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea ha offerto un'ottima prestazione, dimostrando una condizione atletica in crescendo. Si è allenato molto sin da quando è arrivato a Milanello, a fine agosto. Ma prima - fuori dai programmi tecnici dei 'Blues' - non si era mai unito alla Prima Squadra di Enzo Maresca dopo gli scampoli di gara al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America.