Uno splendido modo di farsi perdonare il palo colto, da distanza ravvicinata, nella prima frazione di gioco, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nkunku, poi, ha chiesto il cambio verso metà ripresa, sostituito da Christian Pulisic, che ha siglato la terza rete dei rossoneri.
L'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea ha offerto un'ottima prestazione, dimostrando una condizione atletica in crescendo. Si è allenato molto sin da quando è arrivato a Milanello, a fine agosto. Ma prima - fuori dai programmi tecnici dei 'Blues' - non si era mai unito alla Prima Squadra di Enzo Maresca dopo gli scampoli di gara al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America.
C'è la sensazione che possa tornare quello di Lipsia—
Una manciata di minuti contro il Bologna, la mezzora di Udine in campionato per Nkunku, che, ieri, ha bagnato il suo debutto da titolare con un gol da ricordare. Uno di quelli che ha fatto venire giù i 50mila spettatori di 'San Siro'. Festeggiato, insieme a tutta la squadra - felice per la prodezza del compagno - con l'iconico palloncino gonfiato sotto i tifosi del Milan.
La 'rosea' ha ricordato come il gol, per Nkunku, sia stato soltanto la ciliegina sulla torta di una partita con 22 passaggi riusciti su 25, 3 tiri, 2 falli subiti (tra cui quello che ha provocato l'espulsione di Jamil Siebert) e un recupero in tackle. C'è la sensazione che Nkunku possa tornare il giocatore visto in Germania, prima che gli infortuni lo limitassero in Inghilterra.
