Giménez, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è riuscito a segnare al 19° tiro effettuato, considerando tutte le competizioni. Finalmente si è sbloccato, dopo 137 giorni. Di mezzo, un'estate tormentata, con una partenza dal Milan ad un certo punto apparsa quasi inevitabile. Per tutti, forse, ma non per lui.
"Grazie a Dio sono nella squadra dei miei sogni"—
«Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene», ha sentenziato il 'Bebote' dopo Milan-Lecce.
Ora si apre la corsa ad una maglia da titolare per Milan-Napoli di domenica in campionato. Se Christian Pulisic è sicuro del posto, chi giocherà al suo fianco? Presumibile che Rafael Leão - se recupererà - partirà dalla panchina. Pertanto, saranno proprio il messicano e Christopher Nkunku (autore di una prodezza in acrobazia contro i salentini) a giocarsi l'altra maglia.
