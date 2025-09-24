"Grazie a Dio sono nella squadra dei miei sogni"

«Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene», ha sentenziato il 'Bebote' dopo Milan-Lecce.