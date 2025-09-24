Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Giménez si sblocca: “Volevo il Milan fin da bambino. Non ho mai pensato di andare via”

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 dei rossoneri, ha segnato il suo primo gol stagionale in Milan-Lecce 3-0, match del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. "Ora ne seguiranno altri", il proclama del 'Bebote' nel post-partita
Minuto 20 di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in scena ieri sera a 'San Siro': Adrien Rabiot lancia in profondità, sulla sinistra, Davide Bartesaghi e sul cross di prima intenzione del laterale sinistro rossonero piomba, in area piccola, Santiago Giménez.

Milan-Lecce, il ritorno al gol di Giménez

Tocco, sporco, del centravanti messicano classe 2001 e palla in rete. Esultanza liberatoria. Dopo 3-4 occasioni sprecate, infatti, nel primo quarto d'ora di gioco, Giménez è riuscito a rompere la 'maledizione' che non lo vedeva andare in gol, con la maglia del Milan, dallo scorso 9 maggio (doppietta al Bologna nel 3-1 in campionato).

Giménez, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è riuscito a segnare al 19° tiro effettuato, considerando tutte le competizioni. Finalmente si è sbloccato, dopo 137 giorni. Di mezzo, un'estate tormentata, con una partenza dal Milan ad un certo punto apparsa quasi inevitabile. Per tutti, forse, ma non per lui.

"Grazie a Dio sono nella squadra dei miei sogni"

«Ci sono andato spesso vicino ma la palla non voleva entrare, per un attaccante il gol è determinante. Ora che è arrivato il primo, so che ne seguiranno altri. Grazie a Dio sono qui, nella squadra dei miei sogni e che tifavo fin da bambino. Dal primo secondo che sono arrivato mi sono sentito realizzato e non ho mai pensato ad andarmene», ha sentenziato il 'Bebote' dopo Milan-Lecce.

Ora si apre la corsa ad una maglia da titolare per Milan-Napoli di domenica in campionato. Se Christian Pulisic è sicuro del posto, chi giocherà al suo fianco? Presumibile che Rafael Leão - se recupererà - partirà dalla panchina. Pertanto, saranno proprio il messicano e Christopher Nkunku (autore di una prodezza in acrobazia contro i salentini) a giocarsi l'altra maglia.

