A gennaio il Milan può spendere poco molto nel calciomercato invernale per accontentare l'allenatore Massimiliano Allegri su un giocatore
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, un acquisto low cost per far felice Allegri

Enorme lavoro, nell'ultima sessione di calciomercato, per il Milan: dieci nuovi acquisti (più il ritorno di Alexis Saelemaekers), trenta cessione, una rosa snellita fino a 19 giocatori di movimento più i portieri. L'allenatore Massimiliano Allegri aveva chiesto un organico con non troppi giocatori, visto che il Diavolo - purtroppo - in questa stagione non disputa le coppe europee. Ma c'è la sensazione che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare l'abbiano preso un po' troppo alla lettera. Con tutta probabilità, dunque, a gennaio il Milan interverrà per rinforzarsi in alcune zone del campo. PROSSIMA SCHEDA

