Calciomercato Milan, un acquisto low cost per far felice Allegri

Enorme lavoro, nell'ultima sessione di calciomercato, per il Milan: dieci nuovi acquisti (più il ritorno di Alexis Saelemaekers), trenta cessione, una rosa snellita fino a 19 giocatori di movimento più i portieri. L'allenatore Massimiliano Allegri aveva chiesto un organico con non troppi giocatori, visto che il Diavolo - purtroppo - in questa stagione non disputa le coppe europee. Ma c'è la sensazione che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare l'abbiano preso un po' troppo alla lettera. Con tutta probabilità, dunque, a gennaio il Milan interverrà per rinforzarsi in alcune zone del campo.
A gennaio il Milan può spendere poco molto nel calciomercato invernale per accontentare l'allenatore Massimiliano Allegri su un giocatore