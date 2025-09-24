Quindi, Landucci, dopo Milan-Lecce 3-0, si è soffermato anche su Nkunku, il quale ha bagnato il suo esordio da titolare nelle fila del Diavolo con un gran gol in sforbiciata, anche se nel primo tempo aveva centrato un palo clamoroso. «Dalla panchina non ho visto bene il palo - ha spiegato il vice allenatore toscano -, mentre mi sono goduto il bellissimo gol. Christo è un giocatore tecnico, veloce, furbo. Insomma, uno veramente forte».