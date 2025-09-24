Pianeta Milan
Milan-Lecce, Landucci: “Felice per Giménez. Nkunku è forte. Leao? Credo che domenica …”

Milan-Lecce, Landucci: 'Felice per Giménez. Nkunku è forte. Leao? Credo che domenica ...'
Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri di Massimiliano Allegri (squalificato), ha commentato Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le dichiarazioni sulla gara e non solo
Il Milan di Massimiliano Allegri, ieri sera a 'San Siro', ha battuto per 3-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie ai gol di Santiago Giménez (20'), Christopher Nkunku (48') e Christian Pulisic (64'). I rossoneri, con questo successo, hanno superato il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, qualificandosi per gli ottavi di finale della competizione: a inizio dicembre il Milan sarà di scena - sempre in gara secca - allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio.

Milan-Lecce 3-0, così Landucci nel post-partita di 'San Siro'

Al termine della partita, vista la squalifica di Allegri, ha parlato Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, le cui dichiarazioni sono state riportate dai quotidiani sportivi oggi in edicola. Sul ritorno al gol dopo 137 giorni di Giménez, Landucci ha detto: «Santiago è sempre stato al servizio della squadra, si meritava di segnare. Sono felice si sia sbloccato, anche per il futuro».

Quindi, Landucci, dopo Milan-Lecce 3-0, si è soffermato anche su Nkunku, il quale ha bagnato il suo esordio da titolare nelle fila del Diavolo con un gran gol in sforbiciata, anche se nel primo tempo aveva centrato un palo clamoroso. «Dalla panchina non ho visto bene il palo - ha spiegato il vice allenatore toscano -, mentre mi sono goduto il bellissimo gol. Christo è un giocatore tecnico, veloce, furbo. Insomma, uno veramente forte».

"Leão? Giovedì tornerà in gruppo, credo che sarà disponibile"

Su Milan-Napoli, big match di domenica sera a 'San Siro' in Serie A, Landucci ha aggiunto: «Ora ci aspetta il Napoli, che è ancora più forte dell’anno scorso, dobbiamo giocare con questo atteggiamento, lavorando con umiltà. Rafael Leão? Giovedì tornerà in gruppo, credo che sarà disponibile».

