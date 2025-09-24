Merito anche del Milan. «Una squadra straordinaria, da Champions League: ha tante alternative e una grande condizione», ha evidenziato Di Francesco, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ma il tecnico dei giallorossi non ha assolto del tutto i suoi ragazzi dalla débâcle meneghina.

"Camarda? Troppa pressione su questo ragazzo, non va bene" — «Anche in undici il Milan aveva approcciato meglio la partita. Il messaggio che mando ai miei ragazzi è che domenica contro il Bologna sarà un’altra gara e mi aspetto un altro tipo di prestazione, con maggiore determinazione soprattutto in difesa. Per salvarci dobbiamo essere più compatti, altrimenti si fa dura: abbiamo tanti giocatori arrivati da poco, che devono ambientarsi, ma il tempo passa».

Di Francesco ha avuto modo di parlare anche dell'ex rossonero Francesco Camarda («Non è stata una partita facile per lui, ha provato a darsi da fare. Però ci tengo a dire che si sta mettendo troppa pressione su questo ragazzo e non va bene») e di applaudire il secondo portiere, il tedesco Christian Früchtl («Fantastico, la parata sulla punizione di Strahinja Pavlović è stata eccezionale, la migliore della serata»).