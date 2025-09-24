Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Lecce, Di Francesco: “Troppa pressione su Camarda”. Applausi per Früchtl

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Di Francesco: “Troppa pressione su Camarda”. Applausi per Früchtl

Milan-Lecce, Di Francesco: 'Troppa pressione su Camarda'. Applausi per Früchtl
Eusebio Di Francesco, allenatore dei giallorossi, ha parlato nel post-partita di Milan-Lecce 3-0, gara del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Ecco le dichiarazioni dopo il cappotto a 'San Siro', dei salentini, in 10 uomini per oltre 70'
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri - nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 - ha superato, per 3-0, il Lecce di Eusebio Di Francesco. Salentini abbattuti dai gol di Santiago Giménez nel primo tempo, poi di Christopher Nkunku e Christian Pulisic nella ripresa.

Milan-Lecce 3-0, l'amaro commento di Di Francesco nel post-partita

—  

La serata non si preannunciava facile per i salentini. L'espulsione sullo 0-0 di Jamil Siebert, al 18', per aver fermato Nkunku in una chiara occasione da gol al limite dell'area di rigore giallorossa, poi, ha ulteriormente complicato le cose. «Dopo il rosso non c’è stata partita», ha riconosciuto con onestà Di Francesco dopo la partita.

LEGGI ANCHE

Merito anche del Milan. «Una squadra straordinaria, da Champions League: ha tante alternative e una grande condizione», ha evidenziato Di Francesco, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ma il tecnico dei giallorossi non ha assolto del tutto i suoi ragazzi dalla débâcle meneghina.

"Camarda? Troppa pressione su questo ragazzo, non va bene"

—  

«Anche in undici il Milan aveva approcciato meglio la partita. Il messaggio che mando ai miei ragazzi è che domenica contro il Bologna sarà un’altra gara e mi aspetto un altro tipo di prestazione, con maggiore determinazione soprattutto in difesa. Per salvarci dobbiamo essere più compatti, altrimenti si fa dura: abbiamo tanti giocatori arrivati da poco, che devono ambientarsi, ma il tempo passa».

LEGGI ANCHE: Giménez si sblocca: “Volevo il Milan fin da bambino. Non ho mai pensato di andare via” >>>

Di Francesco ha avuto modo di parlare anche dell'ex rossonero Francesco Camarda («Non è stata una partita facile per lui, ha provato a darsi da fare. Però ci tengo a dire che si sta mettendo troppa pressione su questo ragazzo e non va bene») e di applaudire il secondo portiere, il tedesco Christian Früchtl («Fantastico, la parata sulla punizione di Strahinja Pavlović è stata eccezionale, la migliore della serata»).

Leggi anche
Leao, buone notizie in vista dei big match contro Napoli e Juventus: la sensazione
Buongiorno a rischio per Milan-Napoli: oggi gli esami, pessimismo sul recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA