Il giocatore aspetterà, poi, il verdetto, ma, per la 'rosea', anche nella migliore delle ipotesi, apparirebbe già impossibile vederlo in campo domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Perché un problema muscolare per un giocatore della sua struttura, già di per sé inviterebbe alla massima cautela. Figurarsi per un ragazzo che da quando è arrivato a Napoli è già stato costretto a tre lunghi stop.
Conte, però, ha già recuperato Rrahmani—
Non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Juan Jesus. Ad ogni modo, il Napoli ha recuperato anche l'altra colonna della sua difesa, Amir Rrahmani, che sarà titolare nel match di 'San Siro'.
