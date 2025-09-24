Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Buongiorno a rischio per Milan-Napoli: oggi gli esami, pessimismo sul recupero

MILAN-NAPOLI

Buongiorno a rischio per Milan-Napoli: oggi gli esami, pessimismo sul recupero

Buongiorno a rischio per Milan-Napoli: oggi gli esami, pessimismo sul recupero
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, si è infortunato nell'ultimo match di campionato vinto per 3-2 dagli azzurri di Antonio Conte contro il Pisa. Dovrebbe saltare la sfida contro il Milan, in programma a 'San Siro' domenica alle ore 20:45
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 28 settembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, gli azzurri di Antonio Conte rischiano di dover rinunciare ad Alessandro Buongiorno. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Napoli, Buongiorno non dovrebbe farcela

—  

Buongiorno, difensore centrale classe 1999, si è infortunato, infatti, nel corso dell'ultima partita di campionato, vinta dai partenopei per 3-2 allo stadio 'Diego Armando Maradona' con il brivido contro il Pisa. In giornata l'ex Torino svolgerà degli esami strumentali per stabilire l'entità del suo infortunio.

LEGGI ANCHE

Il giocatore aspetterà, poi, il verdetto, ma, per la 'rosea', anche nella migliore delle ipotesi, apparirebbe già impossibile vederlo in campo domenica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Perché un problema muscolare per un giocatore della sua struttura, già di per sé inviterebbe alla massima cautela. Figurarsi per un ragazzo che da quando è arrivato a Napoli è già stato costretto a tre lunghi stop.

Conte, però, ha già recuperato Rrahmani

—  

LEGGI ANCHE: Giménez si sblocca: “Volevo il Milan fin da bambino. Non ho mai pensato di andare via” >>>

Non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Juan Jesus. Ad ogni modo, il Napoli ha recuperato anche l'altra colonna della sua difesa, Amir Rrahmani, che sarà titolare nel match di 'San Siro'.

Leggi anche
Milan, inizio di stagione devastante per Pulisic: segna a raffica. Numeri e dati
Giménez si sblocca: “Volevo il Milan fin da bambino. Non ho mai pensato di andare via”

© RIPRODUZIONE RISERVATA