Leao ha saltato le partite di campionato contro Lecce, Bologna, Udinese e poi quella di nuovo contro i giallorossi di ieri, valevole per la coppa nazionale. Adesso, però, all'orizzonte, ci sono due big match di Serie A, contro Napoli (a 'San Siro', domenica 28 settembre, alle ore 20:45) e Juventus ('Allianz Stadium', domenica 5 ottobre, sempre alle ore 20:45).
Se torna in gruppo tra giovedì e venerdì, sarà convocato—
LEGGI ANCHE: Giménez si sblocca: “Volevo il Milan fin da bambino. Non ho mai pensato di andare via” >>>
Riuscirà a recuperare? Per il 'CorSport', se il numero 10 lusitano dovesse allenarsi regolarmente col gruppo tra giovedì e venerdì, la convocazione sarà certa con possibilità concrete di scendere in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA