Milan, Leao punta Napoli e Juventus: potrebbe scendere in campo domenica a patto che …

Milan, Leao punta Napoli e Juventus: potrebbe scendere in campo domenica a patto che ...
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ha saltato Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, ma potrebbe tornare per i prossimi due big match di campionato prima della sosta contro Napoli e Juventus. Il punto
Il Milan di Massimiliano Allegri ha spazzato via, con un perentorio 3-0, il Lecce di Eusebio Di Francesco nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 grazie ai gol di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, contro i salentini è stato ancora una volta assente Rafael Leao.

Milan, Leao in fase di recupero dall'infortunio

L'attaccante portoghese, classe 1999, si era procurato un'elongazione al soleo del polpaccio dopo 15' di Milan-Bari dello scorso 17 agosto, sempre in Coppa Italia, pochi istanti dopo aver segnato il primo gol ufficiale della stagione rossonera con un bel colpo di testa. Da lì, non ha più giocato.

Leao ha saltato le partite di campionato contro Lecce, Bologna, Udinese e poi quella di nuovo contro i giallorossi di ieri, valevole per la coppa nazionale. Adesso, però, all'orizzonte, ci sono due big match di Serie A, contro Napoli (a 'San Siro', domenica 28 settembre, alle ore 20:45) e Juventus ('Allianz Stadium', domenica 5 ottobre, sempre alle ore 20:45).

Se torna in gruppo tra giovedì e venerdì, sarà convocato

Riuscirà a recuperare? Per il 'CorSport', se il numero 10 lusitano dovesse allenarsi regolarmente col gruppo tra giovedì e venerdì, la convocazione sarà certa con possibilità concrete di scendere in campo.

