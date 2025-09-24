Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, tutto l’attacco in gol. Ora assalto al Napoli in campionato

COPPA ITALIA

Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, tutto l’attacco in gol. Ora assalto al Napoli in campionato

Coppa Italia, il Milan si diverte con il Lecce. Ora big match in Serie A contro il Napoli
Netto 3-0, ieri sera a 'San Siro', del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 e ottavi di finale in tasca: a dicembre sfida alla Lazio. Ora testa al campionato e al big match contro il Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', perentorio 3-0 del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Tutto facile per il Diavolo - rimasto in superiorità numerica al 18' per l'espulsione del difensore giallorosso Jamil Siebert - e pratica archiviata con le reti di Santiago Giménez nel primo tempo, poi Christopher Nkunku e Christian Pulisic nella ripresa. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Milan-Lecce 3-0: un bel modo di arrivare alla gara contro il Napoli

—  

Milan, dunque, agli ottavi della coppa nazionale: a inizio dicembre affronterà la Lazio, stavolta in trasferta, allo stadio 'Olimpico'. Ci si penserà, però, più in là, perché, da ora, la testa torna sul campionato. Il Milan ha vinto, si è divertito, avrebbe potuto anche finire il match in goleada (ben quattro legni, tra pali e traverse, per i rossoneri) ed ora si ritufferà nel campionato. In Serie A, infatti, lo attendono due scontri diretti uno dietro l'altro: Napoli in casa e Juventus all'Allianz Stadium.

LEGGI ANCHE

Il doppio confronto con azzurri e bianconeri, per il quotidiano generalista, emetterà la prima sentenza sulle reali ambizioni del Milan di Allegri in questa stagione: obiettivo, un posto in Champions League o lottare per lo Scudetto? Arrivare, ad ogni modo, agli scontri diretti in campionato, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, con quattro vittorie consecutive, nove gol fatti e nessuno subito, sicuramente è il modo migliore.

Giménez e Nkunku in gol: in attesa del rientro di Leão

—  

In attesa del rientro di Rafael Leão (forse già domenica in Milan-Napoli, partendo dalla panchina), godendo del quinto gol nelle ultime sei partite per la certezza Pulisic, il Milan, ieri sera contro il Lecce, ha ritrovato Giménez e scoperto Nkunku. Il primo si è sbloccato, andando a segno in rossonero dopo quattro mesi. Chissà che ora non continui così. Il secondo ha dato un saggio della sua classe chiudendo di fatto il match con una mezza rovesciata al volo.

LEGGI ANCHE: Milan, il mercato continua: a gennaio un top player da Allegri. Ecco di chi si tratta >>>

Allegri, che in carriera ha vinto cinque volte la Coppa Italia, punta al trofeo: ecco perché ha proposto un turnover ragionato, con diversi titolari in campo, tra cui gli ottimi Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers e alcuni in panchina, come la stella Luka Modrić. Qualche energia, importante, risparmiata poi a gara in corso ai titolari e testa già al Napoli. Perché questo Milan non ha intenzione di fermarsi per nessun motivo.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Lecce 3-0, Giménez si sblocca e fa festa pure Nkunku”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Nkunku settete! Festa con il palloncino. Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA