Il doppio confronto con azzurri e bianconeri, per il quotidiano generalista, emetterà la prima sentenza sulle reali ambizioni del Milan di Allegri in questa stagione: obiettivo, un posto in Champions League o lottare per lo Scudetto? Arrivare, ad ogni modo, agli scontri diretti in campionato, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, con quattro vittorie consecutive, nove gol fatti e nessuno subito, sicuramente è il modo migliore.

Giménez e Nkunku in gol: in attesa del rientro di Leão — In attesa del rientro di Rafael Leão (forse già domenica in Milan-Napoli, partendo dalla panchina), godendo del quinto gol nelle ultime sei partite per la certezza Pulisic, il Milan, ieri sera contro il Lecce, ha ritrovato Giménez e scoperto Nkunku. Il primo si è sbloccato, andando a segno in rossonero dopo quattro mesi. Chissà che ora non continui così. Il secondo ha dato un saggio della sua classe chiudendo di fatto il match con una mezza rovesciata al volo.

Allegri, che in carriera ha vinto cinque volte la Coppa Italia, punta al trofeo: ecco perché ha proposto un turnover ragionato, con diversi titolari in campo, tra cui gli ottimi Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers e alcuni in panchina, come la stella Luka Modrić. Qualche energia, importante, risparmiata poi a gara in corso ai titolari e testa già al Napoli. Perché questo Milan non ha intenzione di fermarsi per nessun motivo.