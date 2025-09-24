Mentre l'agente Federico Pastorello consiglia Nikola Krstović ai bianconeri, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi dà ragione a Igor Tudor, allenatore della Juve, per le proteste in seguito alla direzione di gara di Verona-Juventus 1-1 di campionato, laddove anche il V.A.R. è stato tutt'altro che ineccepibile.
Ezio Rossi, ex difensore del Torino, parlando di Urbano Cairo, Presidente del club granata, ha fatto notare come il patron non voglia vendere il club, nonostante sia inviso e mal digerito da gran parte della tifoseria. In Coppa Italia, il Milan si qualifica agli ottavi di finale battendo per 3-0 a 'San Siro' il Lecce: reti di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA