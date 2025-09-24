Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Lecce 3-0, Giménez si sblocca e fa festa pure Nkunku”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva al preparato di Edon Zhegrova, che spiega come il nuovo esterno offensivo kosovaro della Juventus abbia trascorso sei mesi, tra campo e palestra, per farsi trovare pronto per questa stagione.

Mentre l'agente Federico Pastorello consiglia Nikola Krstović ai bianconeri, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi dà ragione a Igor Tudor, allenatore della Juve, per le proteste in seguito alla direzione di gara di Verona-Juventus 1-1 di campionato, laddove anche il V.A.R. è stato tutt'altro che ineccepibile.

Ezio Rossi, ex difensore del Torino, parlando di Urbano Cairo, Presidente del club granata, ha fatto notare come il patron non voglia vendere il club, nonostante sia inviso e mal digerito da gran parte della tifoseria. In Coppa Italia, il Milan si qualifica agli ottavi di finale battendo per 3-0 a 'San Siro' il Lecce: reti di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic.

