Ezio Rossi, ex difensore del Torino, parlando di Urbano Cairo, Presidente del club granata, ha fatto notare come il patron non voglia vendere il club, nonostante sia inviso e mal digerito da gran parte della tifoseria. In Coppa Italia, il Milan si qualifica agli ottavi di finale battendo per 3-0 a 'San Siro' il Lecce: reti di Santiago Giménez, Christopher Nkunku e Christian Pulisic.