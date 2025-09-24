Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ridi Milan, il Diavolo non si ferma mai: 3-0 al Lecce”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il rotondo successo, 3-0, del Milan a 'San Siro' contro il Lecce nel secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Si sblocca Santiago Giménez, segna la sua prima rete in rossonero Christopher Nkunku e chiude i conti il solito Christian Pulisic. Negli ottavi di finale del torneo, ora, il Diavolo farà visita alla Lazio.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, dà ragione a Igor Tudor, allenatore della Juventus, per le vibranti proteste dopo il match di campionato a Verona. Anche se, contestualmente, ha chiesto al tecnico croato di abbassare i toni. Intanto, i bianconeri bocciano subito l'esperimento con il doppio attaccante: saranno in tre a contendersi una sola maglia da titolare come punto di riferimento offensivo.

Il Napoli trema: Alessandro Buongiorno è a rischio per il big match di domenica sera in Serie A contro il Milan, mentre l'Inter di Cristian Chivu lancia l'operazione rimonta in classifica. Intanto stasera è già tempo di Europa League: alle ore 21:00, all'Allianz Riviera di Nizza, scenderà in campo la Roma di Gian Piero Gasperini contro i padroni di casa. Obiettivo, alzare il trofeo a fine stagione: Gasp ci è già riuscito con l'Atalanta.

