Gianluca Rocchi , designatore arbitrale, dà ragione a Igor Tudor , allenatore della Juventus , per le vibranti proteste dopo il match di campionato a Verona . Anche se, contestualmente, ha chiesto al tecnico croato di abbassare i toni. Intanto, i bianconeri bocciano subito l'esperimento con il doppio attaccante: saranno in tre a contendersi una sola maglia da titolare come punto di riferimento offensivo.

Il Napoli trema: Alessandro Buongiorno è a rischio per il big match di domenica sera in Serie A contro il Milan, mentre l'Inter di Cristian Chivu lancia l'operazione rimonta in classifica. Intanto stasera è già tempo di Europa League: alle ore 21:00, all'Allianz Riviera di Nizza, scenderà in campo la Roma di Gian Piero Gasperini contro i padroni di casa. Obiettivo, alzare il trofeo a fine stagione: Gasp ci è già riuscito con l'Atalanta.