Camarda torna a casa da 'nemico': sarà la sua prima partita a San Siro da avversario
Questa sera sarà particolare per Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 del Lecce affronterà per la prima volta il Milan a San Siro da avversario
"Non sarà una serata come tutte le altre" scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. E lo scrive in relazione a Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan ora in prestito al Lecce. Stasera, infatti, rossoneri e giallorossi si sfideranno a San Siro (qui le probabili formazioni) in una gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Si tratterà dunque della seconda partita di Camarda contro la squadra che lo ha cresciuto. Tuttavia, sarà la prima volta nella sua vecchia casa, il 'Giuseppe Meazza' che lo ha visto esordire da ragazzino. Per l'esordio con la prima squadra rossonera bisogna risalire a quasi due anni fa: 25 novembre 2023, Milan-Fiorentina. Stefano Pioli lo fece entrare in campo al posto di Jovic quando il ragazzo aveva 15 e 260 giorni. In quel momento Camarda diventò il più giovane debuttante nella storia della Serie A. Un record del genere, ovviamente, ha comportato un carico di pressioni e aspettative non indifferente per il giovane attaccante. Per alleggerirlo da queste pressioni e, soprattutto, per farlo maturare e crescere cercando di garantirgli continuità, il Milan ha pensato di mandarlo in prestito al Lecce per questa stagione. Sarà la scelta giusta?

L'avventura a Lecce è iniziata

Chiaramente, è ancora troppo presto per dirlo. Ciò che si può dire, invece, è sicuramente che il club rossonero punta tanto su questo prestito. Lo si capisce dalla particolare formula concordata con il Lecce. Il prestito con diritto di riscatto - e controriscatto in favore del Milan - contiene la seguente clausola: "i salentini riceveranno 75mila euro a ogni presenza dell'attaccante e 100mila a ogni rete" - come si legge sulla rosea. In sostanza, un premio di valorizzazione del ragazzo e, quindi, un incentivo a dargli spazio in campo.

Di Francesco, il suo attuale allenatore, sembra puntarci, anche se nelle ultime uscite gli ha preferito Stulic, un altro nuovo arrivato in Salento. Senza fretta, si spera che Camarda riesca a ritagliarsi il suo posto in campo e che inizi a segnare. Finora la prima rete non è ancora arrivata. Ma è normale, soprattutto per una squadra che, fin qui, ha segnato complessivamente solo 2 gol in stagione.

Il suo destino, in ogni caso, è quello di tornare alla base. Il Milan - dopo questa stagione in cui si farà le ossa in Serie A - è pronto a reintegrarlo in rosa, magari puntandoci direttamente. E non come è accaduto l'anno scorso, quando c'è stata grande confusione circa il suo utilizzo. Il ragazzo, infatti, è stato continuamente sballottato tra prima squadra e Milan Futuro. Il risultato? Camarda non è riuscito a trovare continuità né da una parte né dall'altra. Quest'anno si spera che possa trovarla, magari raggiungendo anche un discreto bottino di gol.

