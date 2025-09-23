Di Francesco, il suo attuale allenatore, sembra puntarci, anche se nelle ultime uscite gli ha preferito Stulic, un altro nuovo arrivato in Salento. Senza fretta, si spera che Camarda riesca a ritagliarsi il suo posto in campo e che inizi a segnare. Finora la prima rete non è ancora arrivata. Ma è normale, soprattutto per una squadra che, fin qui, ha segnato complessivamente solo 2 gol in stagione.
Il suo destino, in ogni caso, è quello di tornare alla base. Il Milan - dopo questa stagione in cui si farà le ossa in Serie A - è pronto a reintegrarlo in rosa, magari puntandoci direttamente. E non come è accaduto l'anno scorso, quando c'è stata grande confusione circa il suo utilizzo. Il ragazzo, infatti, è stato continuamente sballottato tra prima squadra e Milan Futuro. Il risultato? Camarda non è riuscito a trovare continuità né da una parte né dall'altra. Quest'anno si spera che possa trovarla, magari raggiungendo anche un discreto bottino di gol.
