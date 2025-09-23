"Non sarà una serata come tutte le altre" scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. E lo scrive in relazione a Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan ora in prestito al Lecce. Stasera, infatti, rossoneri e giallorossi si sfideranno a San Siro (qui le probabili formazioni) in una gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Si tratterà dunque della seconda partita di Camarda contro la squadra che lo ha cresciuto. Tuttavia, sarà la prima volta nella sua vecchia casa, il 'Giuseppe Meazza' che lo ha visto esordire da ragazzino. Per l'esordio con la prima squadra rossonera bisogna risalire a quasi due anni fa: 25 novembre 2023, Milan-Fiorentina. Stefano Pioli lo fece entrare in campo al posto di Jovic quando il ragazzo aveva 15 e 260 giorni. In quel momento Camarda diventò il più giovane debuttante nella storia della Serie A. Un record del genere, ovviamente, ha comportato un carico di pressioni e aspettative non indifferente per il giovane attaccante. Per alleggerirlo da queste pressioni e, soprattutto, per farlo maturare e crescere cercando di garantirgli continuità, il Milan ha pensato di mandarlo in prestito al Lecce per questa stagione. Sarà la scelta giusta?