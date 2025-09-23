Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Ricci titolare al posto di Modric. C’è un retroscena sul mercato estivo

Milan-Lecce, per Ricci una notte da Modric. Con la Nazionale Italiana sullo sfondo
Samuele Ricci, centrocampista che i rossoneri hanno prelevato dal Torino nell'ultimo calciomercato estivo, dovrebbe giocare titolare al posto di Luka Modric, stasera, in Milan-Lecce, partita del secondo turno di Coppa Italia in programma a 'San Siro'
Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 e a 'San Siro', come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, scenderà in campo dal 1' anche Samuele Ricci. Il centrocampista toscano, classe 2001, giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus, rileverà in cabina di regia Luka Modrić, destinato ad un iniziale turno di riposo.

Milan-Lecce, giocherà Ricci da playmaker davanti alla difesa

"Una notte al posto del Maestro', ha evidenziato il quotidiano torinese, che ha sottolineato come Ricci fosse arrivato in estate per essere il regista titolare del Milan del presente e del futuro; poi, però, con l'arrivo di Modrić, l'ex Empoli e Torino è scivolato, di fatto, al rango di seconda scelta. In panchina. Perdendo, così, anche il giro delle prime convocazioni di Gennaro Gattuso in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Il k.o. del laziale Nicolò Rovella, però, potrebbe rilanciarlo nel giro di ottobre. Staremo a vedere. Intanto, per Ricci, quello che conta è sfruttare la sua occasione in questo Milan-Lecce di Coppa Italia. "In fondo - ha spiegato 'Tuttosport' - non è un mistero, Ricci non era una prima scelta né dell'allenatore Massimiliano Allegri, né del direttore sportivo Igli Tare". Il suo acquisto, invece, è frutto di un'operazione impostata già lo scorso inverno da Giorgio Furlani, CEO del Diavolo, con Paolo Busardò, intermediario molto vicino sia al Milan sia al Torino.

Ha sfruttato finora sempre bene i minuti che gli sono stati concessi

Ad Allegri il giocatore piace, certo, ma ovviamente gli preferisce Modrić, quando sta bene. Lo spazio per Ricci - in attesa del recupero di Ardon Jashari dal suo infortunio - si è notevolmente ridotto. Ma il numero 4 rossonero non si è demoralizzato, anzi. Dopo i 90' in panchina contro la Cremonese, ha entrato molto bene per 14' a Lecce, per 25' contro il Bologna (ha preso pure un palo) e per 22' a Udine. Con il tecnico livornese che ha elogiato a più riprese la sua crescita.

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, la probabile formazione rossonera: Allegri scioglie i dubbi in ogni reparto >>>

«Samuele da quando è arrivato è in continua crescita, fisica, tecnica e mentale. Ha fatto bene il pre-campionato, si fa trovare pronto, è affidabile. È importante, quando costruisci una squadra, avere giocatori così e lui è uno di quelli», le parole di Allegri su Ricci. E stasera, in Milan-Lecce, toccherà al centrocampista italiano cercare di insinuare dubbi nelle gerarchie dell'allenatore.

