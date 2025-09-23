'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si è interrogata su chi possa essere il principale avversario del Napoli di Antonio Conte , attualmente primo nella classifica di Serie A , con 12 punti , nella lotta per lo Scudetto 2026 . Dietro gli azzurri, per ora, la Juventus di Igor Tudor , seconda a quota 10 , quindi il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini a quota 9 e, più attardata, l' Inter di Cristian Chivu con 6 .

Lotta Scudetto tra Milan e Napoli? Il punto della Gazzetta

Per la 'rosea', dopo il k.o. interno (1-2) contro la Cremonese alla prima di campionato, Allegri ha sistemato la difesa e, nelle successive tre partite, contro Lecce (2-0), Bologna (1-0) e Udinese (3-0), non solo il suo Milan ha vinto, ma non ha incassato reti. Il Diavolo, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, si giova dell'effetto Luka Modrić, un fuoriclasse senza tempo. Ma, in mediana, può anche contare sulla fisicità e la qualità di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana.