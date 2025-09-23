Senza dimenticare l'ottimo cambio Samuele Ricci e Ardon Jashari, che tornerà a novembre. Per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan può competere sicuramente con il Napoli a centrocampo e non è poco, considerando come questo sia il reparto nevralgico di una squadra di calco. E, fin qui, attenzione, il Milan ha fatto a meno di Rafael Leão per infortunio e di Christopher Nkunku, ancora in ritardo di condizione atletica.
Gli scontri diretti contro Napoli e Juve diranno tanto sul Diavolo—
Milan-Napoli di domenica 28 settembre e Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, sempre alle ore 20:45, primi scontri diretti di questa stagione, ci diranno, per la 'rosea', "una prima verità sulla consistenza della squadra di Allegri e che ne accresceranno o sminuiranno le possibilità Scudetto". In tutto questo, però, c'è una certezza: Allegri sa come si fa a vincere uno Scudetto: tra i tecnici inseguitori dei partenopei, è l'unico che li ha vinti.
