Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa È il Milan l’anti Napoli? Una cosa è certa: Allegri sa come si vince. L’analisi

ULTIME MILAN NEWS

È il Milan l’anti Napoli? Una cosa è certa: Allegri sa come si vince. L’analisi

È il Milan l'anti Napoli? Una cosa è certa: Allegri sa come si vince. L'analisi
Napoli 12 punti in classifica in Serie A e primo; Juventus 10 - seconda da sola -, poi il Milan a quota 9 (con la Roma). Infine, attardata, l'Inter con 6 punti. Chi può competere fino in fondo con gli azzurri per lo Scudetto? Il punto della 'rosea'
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si è interrogata su chi possa essere il principale avversario del Napoli di Antonio Conte, attualmente primo nella classifica di Serie A, con 12 punti, nella lotta per lo Scudetto 2026. Dietro gli azzurri, per ora, la Juventus di Igor Tudor, seconda a quota 10, quindi il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini a quota 9 e, più attardata, l'Inter di Cristian Chivu con 6.

Lotta Scudetto tra Milan e Napoli? Il punto della Gazzetta

—  

Per la 'rosea', dopo il k.o. interno (1-2) contro la Cremonese alla prima di campionato, Allegri ha sistemato la difesa e, nelle successive tre partite, contro Lecce (2-0), Bologna (1-0) e Udinese (3-0), non solo il suo Milan ha vinto, ma non ha incassato reti. Il Diavolo, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, si giova dell'effetto Luka Modrić, un fuoriclasse senza tempo. Ma, in mediana, può anche contare sulla fisicità e la qualità di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana.

LEGGI ANCHE

Senza dimenticare l'ottimo cambio Samuele Ricci e Ardon Jashari, che tornerà a novembre. Per 'La Gazzetta dello Sport', il Milan può competere sicuramente con il Napoli a centrocampo e non è poco, considerando come questo sia il reparto nevralgico di una squadra di calco. E, fin qui, attenzione, il Milan ha fatto a meno di Rafael Leão per infortunio e di Christopher Nkunku, ancora in ritardo di condizione atletica.

Gli scontri diretti contro Napoli e Juve diranno tanto sul Diavolo

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole un bomber di peso: a gennaio ecco chi può arrivare in rossonero >>>

Milan-Napoli di domenica 28 settembre e Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, sempre alle ore 20:45, primi scontri diretti di questa stagione, ci diranno, per la 'rosea', "una prima verità sulla consistenza della squadra di Allegri e che ne accresceranno o sminuiranno le possibilità Scudetto". In tutto questo, però, c'è una certezza: Allegri sa come si fa a vincere uno Scudetto: tra i tecnici inseguitori dei partenopei, è l'unico che li ha vinti.

Leggi anche
Milan-Lecce, oltre 50mila spettatori previsti a ‘San Siro’. Ma la Curva Sud …
Milan-Lecce, un Diavolo d’assalto pensando al Napoli: Allegri lancia Nkunku in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA