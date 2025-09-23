Pianeta Milan
Più di 50mila spettatori saranno presenti questa sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: ecco come si regolerà la Curva Sud, che ha tifato regolarmente a...
Dopo aver eliminato il Bari, lo scorso 17 agosto a 'San Siro', vincendo per 2-0 davanti ad oltre 71mila spettatori con i gol di Rafael Leão e Christian Pulisic nel primo turno della competizione, il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa nella Coppa Italia 2025-2026 per affrontare, al secondo turno, un'altra compagine pugliese: il Lecce.

Milan-Lecce, oltre 50mila sugli spalti di 'San Siro'

L'appuntamento è per stasera, alle ore 21:00, sempre allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Come ricordato da 'Tuttosport', saranno oltre 50mila gli spettatori presenti sugli spalti di 'San Siro' per Milan-Lecce. Un risultatone, se comparato, per esempio, ai numeri modesti che il Diavolo - nell'era di Silvio Berlusconi - faceva allo stadio per la coppa nazionale. Che un tempo era l'ultimo obiettivo dei rossoneri per ordine di importanza.

Curva Sud ancora in 'contestazione silenziosa'

Oggi, però, i tempi sono cambiati e, dopo un'annata in cui il Milan ha fatto decisamente male in campionato, perdendo per giunta la finale della Coppa Italia, c'è la sensazione che provare a mettere in bacheca questo trofeo possa contribuire al rilancio definitivo delle ambizioni rossonere. Quindi, ha evidenziato il quotidiano torinese, al di là della 'contestazione silenziosa' degli ultras della Curva Sud, che continuerà anche contro i salentini - 50mila spettatori sono un grande traguardo.

