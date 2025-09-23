Pianeta Milan
Milan-Lecce, Leao out. In campo contro il Napoli? Ecco cosa filtra dai rossoneri
Rafael Leao, attaccante del Milan fermo dallo scorso 17 agosto per un infortunio al polpaccio, salterà anche la partita di questa sera in Coppa Italia contro il Lecce, alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ma il suo calvario potrebbe finire presto: le ultime
Il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà, questa sera alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Lecce di Eusebio Di Francesco per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: chi passa, giocherà in trasferta negli ottavi di finale contro la Lazio a inizio dicembre.

Milan-Lecce, Leao ancora assente

Per l'occasione, purtroppo, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, mancherà ancora una volta Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, ha rimediato un'elongazione al polpaccio nel primo turno della coppa nazionale, dopo 15' di Milan-Bari dello scorso 17 agosto, in cui aveva anche segnato il primo gol nel 2-0 finale dei rossoneri.

Fermo da oltre un mese, dunque, Leao ha saltato le prime quattro giornate di campionato, contro Cremonese, lo stesso Lecce, Bologna e Udinese. Allegri, nell'intervista rilasciata ieri ai canali ufficiali del club, ha confermato l'assenza del numero 10 lusitano nella sfida contro i salentini: ma quando potrà rientrare Rafa?

Il portoghese punta il Napoli. Probabilmente dalla panchina

Per il 'CorSera', Leao punta ad esserci in Milan-Napoli, big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. La sua è una corsa contro il tempo per figurare tra i giocatori disponibili: presumibilmente dalla panchina più che da titolare.

Dall’ambiente Milan - ha chiosato il quotidiano generalista - filtra ottimismo. La lesione al soleo è infatti clinicamente guarita. «Lo valuteremo giovedì o venerdì» ha spiegato Allegri, che non vede l'ora di riabbracciare uno dei suoi top player.

