Fermo da oltre un mese, dunque, Leao ha saltato le prime quattro giornate di campionato, contro Cremonese, lo stesso Lecce, Bologna e Udinese. Allegri, nell'intervista rilasciata ieri ai canali ufficiali del club, ha confermato l'assenza del numero 10 lusitano nella sfida contro i salentini: ma quando potrà rientrare Rafa?
Il portoghese punta il Napoli. Probabilmente dalla panchina—
Per il 'CorSera', Leao punta ad esserci in Milan-Napoli, big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 28 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. La sua è una corsa contro il tempo per figurare tra i giocatori disponibili: presumibilmente dalla panchina più che da titolare.
Dall’ambiente Milan - ha chiosato il quotidiano generalista - filtra ottimismo. La lesione al soleo è infatti clinicamente guarita. «Lo valuteremo giovedì o venerdì» ha spiegato Allegri, che non vede l'ora di riabbracciare uno dei suoi top player.
