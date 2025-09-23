Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan-Lecce, Allegri lancia Nkunku in Coppa Italia'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Napoli di Antonio Conte, da ieri sera capolista indiscusso della Serie A 2025-2026 con 12 punti in 4 partite, a + 2 sulla Juventus, grazie al 3-2 rifilato al Pisa al 'Maradona'. Gol di Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca, ma sofferenza nel finale per gli azzurri.

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, sarà titolare, per la prima volta in questa stagione, stasera alle ore 21:00 contro il Lecce, in occasione del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: grande chance offerta al francese dall'allenatore Massimiliano Allegri.

Sotto la testata si parla di Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro 2025 davanti a Lamine Yamal: nono Gianluigi Donnarumma, che ha però vinto il premio come miglior portiere. Quindi, le dichiarazioni di Francesco Acerbi, centrale difensivo dell'Inter, che ha spiegato come abbia rifiutato la convocazione nella Nazionale Italiana solo una volta con Luciano Spalletti e di essere pronto a rispondere ad un'eventuale chiamata del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso.

