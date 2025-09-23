Sotto la testata si parla di Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro 2025 davanti a Lamine Yamal: nono Gianluigi Donnarumma, che ha però vinto il premio come miglior portiere. Quindi, le dichiarazioni di Francesco Acerbi, centrale difensivo dell'Inter, che ha spiegato come abbia rifiutato la convocazione nella Nazionale Italiana solo una volta con Luciano Spalletti e di essere pronto a rispondere ad un'eventuale chiamata del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso.