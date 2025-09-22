Enzo Bucchioni ha parlato del Milan di Allegri, finora orfano di Leao, all'interno del suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'. Si riportano le sue considerazioni
Udinese-Milan 0-3 può suonare come una dichiarazione d'intenti. Il Milan c'è, è forte e vuole lottare per le posizioni di vertice della classifica. Alcuni nuovi acquisti già integrati (Modric e Rabiot su tutti) e la mano di Massimiliano Allegri possono iniziare a far spaventare le altre squadre di Serie A. I rossoneri si sono ripresi alla grande dalla brutta sconfitta all'esordio in campionato contro la Cremonese. Nelle ultime tre uscite, il bottino raccolto racconta di 9 punti, 6 gol fatti e 0 subiti. Insomma, un ottimo ruolino di marcia. Tali prestazioni possono far pensare al Milan come una delle candidate allo Scudetto, anche se è ancora troppo presto per parlarne. Basti pensare, infatti, che non si è ancora mai visto Leao (ai box per infortunio), uno dei top player della rosa. Lo ha scritto Enzo Bucchioni all'interno del suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'. Di seguito, si riportano alcune delle sue considerazioni.
Milan da Scudetto? Il pensiero di Bucchioni
—
Le parole del giornalista: "Funziona invece il Milan e le conferme sono arrivate. Come vi scrivevo una settimana fa, questa squadra non deve porsi limiti, senza le coppe deve pensare anche allo scudetto come fece il Napoli un anno fa. Tutti gli davano del bollito dopo gli ultimi anni torinesi difficili, Allegri ha raccolto la sfida, dopo un anno fuori è tornato con una carica diversa, s’è evoluto, sta proponendo un calcio ovviamente attento al 'primo non prenderle', ma i meccanismi offensivi funzionano con lo sganciamento dei centrocampisti, i movimenti senza palla e gli esterni che affondano".