Udinese-Milan 0-3 può suonare come una dichiarazione d'intenti. Il Milan c'è, è forte e vuole lottare per le posizioni di vertice della classifica. Alcuni nuovi acquisti già integrati (Modric e Rabiot su tutti) e la mano di Massimiliano Allegri possono iniziare a far spaventare le altre squadre di Serie A. I rossoneri si sono ripresi alla grande dalla brutta sconfitta all'esordio in campionato contro la Cremonese. Nelle ultime tre uscite, il bottino raccolto racconta di 9 punti, 6 gol fatti e 0 subiti. Insomma, un ottimo ruolino di marcia. Tali prestazioni possono far pensare al Milan come una delle candidate allo Scudetto, anche se è ancora troppo presto per parlarne. Basti pensare, infatti, che non si è ancora mai visto Leao (ai box per infortunio), uno dei top player della rosa. Lo ha scritto Enzo Bucchioni all'interno del suo editoriale per 'tuttomercatoweb.com'. Di seguito, si riportano alcune delle sue considerazioni.